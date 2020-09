Archiviata la comunque interessante, seppur atipica, kermesse di Berlino IFA 2020, è già tempo di pensare alla prossima e più grande rassegna della tecnologia europea e globale: Il Mobile World Congress 2021 a Barcellona. Tra le notizie più interessanti in merito troviamo la presenza di Huawei e OPPO all'evento.

Mobile World Congress 2021: Huawei e OPPO presenti, ma sarà ancora online?

La notizia non può che far felici utenti e fan di Huawei e OPPO, ma è bene chiarire che bisogna ancora valutare in che modo il Mobile World Congress 2021 di Barcellona si terrà. Infatti, come dichiarano gli esperti del settore come Mark Lowenstein, amministratore delegato di Mobile Ecosystem: “Devono decidere come muoversi, in modo che le aziende possano iniziare a pianificare possibili alternative, come organizzare una sorta di fiera online“. Quindi, il rischio che i due brand possano presentare i loro prossimi flagship online e non quindi dal vivo come si sperava esiste.

Proprio Huawei, tra l'altro, è quella con più dubbi in merito al suo futuro quindi non è chiaro se al MWC di Barcellona, che si terrà dal 1° al 4 marzo 2021, saranno ancora gli smartphone ad essere protagonisti e tutto sommato, se così non fosse, un evento online non sarebbe una soluzione sgradita. Per OPPO invece, potrebbe essere più difficile presentare i suoi top gamma in questo modo, specie per quanto concerne l'espansione europea. Insomma, mancano almeno 6 mesi al sopracitato evento catalano, riusciremo a godercelo come ogni anno e non finire come nel 2020?

