Huawei continua a pianificare la sua line up per fine 2020 e l'inizio del prossimo anno in maniera spedita, quanto meno per il mercato cinese. All'appello dei nuovi prodotti mancano i nuovi della gamma Nova 8, che sebbene abbiano visto quella precedente uscita solo in aprile, potrebbe arrivare negli ultimi mesi di quest'anno nella versione 8 SE, standard e Pro, dotata però di CPU MediaTek Dimensity, come rivelato in un leak.

Huawei Nova 8: tre chipset MediaTek Dimensity diversi per 8, SE e Pro

A riportare questa interessante indiscrezione è il noto leaker di Weibo Really Asen Jun, che ha mostrato, con una certa precisione, come saranno le configurazioni dei prossimi Huawei Nova 8, 8 SE e Pro. Partendo da quello meno potente, per così dire, Nova 8 SE avrà un SoC MediaTek Dimensity 800, mentre la versione standard avrà la versione potenziata 800U. Infine, il Nova 8 Pro sarà dotato del flagship del chipmaker taiwanese Dimensity 1000+.

Come avrete notato, i prossimi Huawei Nova 8, 8 SE e 8 Pro saranno tutti e tre smartphone 5G. Secondo il leak inoltre, avranno una configurazione di memoria, non si sa se di base o massima, da 8/128 GB. Really Asen Jun si sbilancia infine sul prezzo, che sarà di 2799 yuan per 8 SE (∼346 €), di 3299 per 8 standard (∼408 €) e 3999 yuan per 8 Pro (∼494 €). Ovviamente, essendo dei leak (e quindi fallibili), bisogna prendere tutto con le pinze, ma lo stesso leaker afferma che potrebbero essere soluzioni realistiche.

