Huawei continua a pianificare la sua line up per fine 2020 e l'inizio del prossimo anno in maniera spedita, quanto meno per il mercato cinese. All'appello dei nuovi prodotti mancano i nuovi della gamma Nova 8, che sebbene abbiano visto quella precedente uscita solo in aprile, potrebbe arrivare negli ultimi mesi di quest'anno nella versione 8 SE, standard e Pro, dotata però di CPU MediaTek Dimensity, come rivelato in un leak.

Aggiornamento 23/09: prima, importante certificazione per la prossima serie Huawei Nova 8, dove i modelli certificati riportano, confermando quindi i leak, la connessione 5G. Trovate tutto a fine articolo.

Huawei Nova 8: tre chipset MediaTek Dimensity diversi per 8, SE e Pro

A riportare questa interessante indiscrezione è il noto leaker di Weibo Really Asen Jun, che ha mostrato, con una certa precisione, come saranno le configurazioni dei prossimi Huawei Nova 8, 8 SE e Pro. Partendo da quello meno potente, per così dire, Nova 8 SE avrà un SoC MediaTek Dimensity 800, mentre la versione standard avrà la versione potenziata 800U. Infine, il Nova 8 Pro sarà dotato del flagship del chipmaker taiwanese Dimensity 1000+.

Come avrete notato, i prossimi Huawei Nova 8, 8 SE e 8 Pro saranno tutti e tre smartphone 5G. Secondo il leak inoltre, avranno una configurazione di memoria, non si sa se di base o massima, da 8/128 GB. Really Asen Jun si sbilancia infine sul prezzo, che sarà di 2799 yuan per 8 SE (∼346 €), di 3299 per 8 standard (∼408 €) e 3999 yuan per 8 Pro (∼494 €). Ovviamente, essendo dei leak (e quindi fallibili), bisogna prendere tutto con le pinze, ma lo stesso leaker afferma che potrebbero essere soluzioni realistiche.

Display OLED curvo 120 Hz e possibile chipset Kirin 9000E per Huawei Nova 8 in questa immagine leak | Aggiornamento 14/09

Dopo aver conosciuto le prime indiscrezioni in merito alle prime specifiche in merito alla nuova gamma di Huawei Nova 8, sono iniziate a trapelare altre succose informazioni da parte del noto leaker di Weibo Chang'an Digital Jun, soprattutto per quanto riguarda il display, che per la versione standard dovrebbe essere una soluzione OLED, un pannello curvo ai lati con refresh rate 120 Hz e doppia selfie camera punch-hole.

Ma non è tutto, perché altre indiscrezioni riportano che il Nova 8 possa disporre addirittura del chipset Kirin 9000E, che dovrebbe essere destinato anche a Mate 40. Chiaro che questo porta un po' di confusione per quanto riguarda la soluzione della CPU, ma per scoprire se sarà un Kirin o un MediaTek dovremo attendere le prossime settimane.

Huawei Nova 8: tutti i modelli saranno 5G, arriva la certificazione | Aggiornamento 23/09

Huawei has several new 5G phones into the network: The nova8 series are codenamed Jessica and JessicaH, and the models are JSC-TN00 and HJC-TN00 respectively. Mate X2 is code-named Teton, model TET-AN00. — Digital Chat Station (@StationChat) September 23, 2020

Primi importanti passi verso la presentazione della gamma Huawei Nova 8, dove i modelli con nome in codice Jessica e JessicaH, o meglio JSC-TN00 e HJC-TN00, hanno ricevuto la certificazione in Cina per il supporto al 5G, oltre a fatto che saranno Dual SIM e come sistema operativo è riportato ancora Android, presumibilmente con EMUI 11. Ovviamente manca ancora la conferma in merito alle altre specifiche, ma come sempre spunteranno fuori, a poco a poco, nelle prossime settimane, dove potremo conoscere sempre più dettagli dei nuovi Huawei Nova 8.

