Non è passato molto tempo dal lancio ufficiale della nuova serie Huawei Nova 7. All'interno di questa lista di prodotti, dunque, troviamo Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE. Si tratta di dispositivi appartenenti alla fascia media, che puntano a conquistare quella fetta di mercato già super affollata, dove ciò che conta davvero è il rapporto qualità-prezzo. Proprio per andare incontro a tale aspetto, dunque, pare che Huawei abbia deciso di produrre un Nova 7 SE ad un prezzo inferiore, proponendolo un altro SoC.

Aggiornamento 17/09: il dispositivo è spuntato sul TENAA con tanto di immagini e specifiche. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Nova 7 SE potrebbe abbandonare il Kirin 820

Come ben sappiamo, Huawei Nova 7 SE monta, attualmente, un SoC Kirin 820. Questo chipset, dunque, gli garantisce ottime performance in quasi ogni situazione. Dalle ultime informazioni in nostro possesso, però, pare che tale dispositivo sia comparso già da diversi enti, con un SoC differente. Il suo nuovo nome in codice sarebbe CND-AN00 e mostrerebbe un hardware praticamente identico a quello montato sulla variante standard.

Si nota solo un'unica grande differenza. Su tale versione sarebbe incluso un SoC MediaTek Dimensity 800U. Non sappiamo bene che cosa abbia spinto il brand a creare un modello di questo tipo, ma crediamo che il suo prezzo di vendita, a questo punto, possa essere inferiore. Dando un'occhiata alle altre specifiche finora riportate dal TENAA e dalla certificazione 3C, tutto sembra essere invariato. Vedremo, dunque, se arriveranno comunicazioni ufficiali in merito, nei prossimi giorni.

Huawei Nova 7 SE certificato dal TENAA con Dimensity 800U | Aggiornamento 17/09

Dopo il primo avvistamento sul sito del TENAA con la sigla CND-AN00, il dispositivo torna sul portale dell'ente certificativo cinese con tanto di immagini e specifiche. Come anticipato nei giorni scorsi sembra che si tratti di una versione alternativa di Huawei Nova 7 SE, stavolta equipaggiata con il SoC MediaTek Dimensity 800U, soluzione low budget con supporto al 5G.

Sia le immagini che i dettagli sulla scheda tecnica sembrano confermare che si tratti proprio del già citato medio di gamma. Il design resta invariato, con un display da 6.5″ con risoluzione Full HD+ ed un foro per la selfie camera. Il corpo – proprio come la versione con Kirin 820 – misura 162.31 x 75 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi. Il lettore d'impronte è integrato di lato, nel pulsante di accensione. La parte fotografica si affida ad una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro. La batteria è un'unità da 4.000 mAh.

Insomma, sembra di avere a che fare in tutto e per tutto con il medesimo smartphone, fatta eccezione per la presenza del Dimensity 800U. Di conseguenza i media cinesi si aspettano un prezzo più basso e particolarmente vantaggioso, ma ad oggi Huawei non ha ancora confermato il lancio del dispositivo.

