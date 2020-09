È giornata di novità per Huawei, che un po' a sorpresa ha presentato ufficialmente il nuovo Huawei MatePad 5G 10.4. Un nuovo esponente per la schiera di tablet dell'azienda, una delle poche realtà in campo Android che ancora ha un discreto seguito. Ufficializzato in madre patria, il nuovo dispositivo arriva poche ore dopo il lancio dei nuovi iPad da parte della diretta rivale Apple. Vediamo così l'ingresso di un nuovo modello nella famiglia MatePad ed una delle principali novità è il debutto del 5G nella fascia mid-range dei tablet.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate X2 come Mate 40: lancio rinviato per colpa degli USA

Huawei MatePad 5G 10.4 ufficiale: tutte le novità del tablet

Huawei MatePad 5G 10.4 offre uno schermo IPS LCD da 10.4″ Full HD+ (2000 x 1200 pixel), con densità di 225 PPI e multi-touch a 10 tocchi. Il display ha un angolo di visione di 85°, oltre ad un trattamento anti-impronte e certificazione TÜV Rheinland per la protezione contro le luci blu. Altro elemento importante è il supporto alla M-Pencil, permettendo così l'interazione tramite stylus ed il suo utilizzo nelle app per la creazione di contenuti.

Nonostante i problemi di produzione chipset, MatePad 5G 10.4 è mosso dal Kirin 820. Realizzato a 7 nm, il SoC contiene una CPU octa-core Cortex-A76/A55 fino a 2,36 GHz, oltre ad una scheda grafica Mali-G57 MP6. A questo troviamo abbinati 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD. Dal punto di vista della connettività, oltre al supporto 5G, abbiamo anche Wi-Fi e Bluetooth 5.1. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 7.250 mAh con ricarica 22.5W, in grado di offrire fino a 12,5 ore di utilizzo secondo Huawei.

Per chiudere la scheda tecnica, ci sono due fotocamere da 8 MP fronte e retro, ma soprattutto una configurazione quad speaker con Histen 6.1 e personalizzazione Harman Kardon. Il software, invece, è basato su Android 10 ed è arricchito dalla EMUI 10.1.

Prezzo e disponibilità

Huawei MatePad 5G 10.4 viene venduto in Cina ad un prezzo di 3.199 yuan, circa 398€, per l'unica versione disponibile. Sarà disponibile nelle colorazioni Fritillary White e Night Ash a partire dal 23 settembre. Non ci è dato sapere se verrà commercializzato anche in Europa, vista la delicata situazione derivante dal ban USA.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu