Huawei MateBook X 2020 e MateBook 14 AMD ufficiali: prezzo e uscita in Italia

In occasione della Developer Conference di quest'anno, il colosso cinese ha alzato il sipario su un bel po' di novità, sia lato wearable che per quanto riguarda la sua offerta di cuffie. Tuttavia i nuovi prodotti continuano con Huawei MateBook X 2020 e MateBook 14, terminali votati alla portabilità e ad uno stile sempre più smart: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità in Italia dei due terminali.

Huawei MateBook X 2020: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook premium

Design e caratteristiche

A distanza di meno di un mese dal debutto in Cina, ecco che il nuovo Huawei MateBook X 2020 è disponibile anche per noi occidentali. Si tratta di un terminale premium, delle dimensioni più piccole di un foglio in A4: il corpo misura 284.4 x 206.7 x 13.6 mm per un peso di appena 1 Kg. Le colorazioni Silver Frost e Forest Green contribuiscono a rendere il look ancora più elegante mentre il corpo il lega di magnesio/alluminio e l'ampio display Infinite FullView con il 90% di screen-to-body-ratio, offrono un'esperienza di prima scelta. Le cornici sono decisamente ottimizzate, mentre il display è un pannello LTPS da 13″ 3K (3000 x 2000 pixel) in 3:2, con una gamma cromatica sRGB del 100%, touch, luminosità fino a 400 nit e 278 PPI.

L'area del touchpad – chiamato FreeTouch – è stata aumentata del 26% ed è realizzata con 8 placche in materiale piezoelettrico, per offrire un feedback aptico ancora più efficiente. Il pad presenta anche il supporto a Huawei Share integrato, con un range migliorato ed un'area tre volte maggiore. La tastiera presenta una corsa di 1.3 mm ed integra una fotocamera ed il lettore d'impronte digitali.

Il terminale offre una configurazione Quad Speaker (due altoparlanti ai lati della tastiera e due in basso) e due microfoni posizionati lungo il bordo inferiore, appena sotto il touchpad, con range fino a 5 metri e tecnologia di rimozione di eco e riverbero tramite AI.

Hardware e batteria

A muovere Huawei MateBook X 2020 abbiamo il processore Intel Core i7-10510U di decima generazione, alimentato da una batteria da 42 Wh. Quest'ultima offre fino a 9 ore di autonomia (per un uso di tipo office), fino a 9 ore di riproduzione video Full HD e 7.5 ore di navigazione web continua. Oltre al classico comparto dedicato alla connettività figura un modulo Wi-Fi 6.

A raffreddare il comparto hardware troviamo un sistema di raffreddamento passivo con triple heat e moduli ultra slim con tecnologia VC.

MateBook 14 AMD

Oltre al modello X, Huawei ha lanciato anche il nuovo MateBook 14, ennesima soluzione che punta sulla portabilità grazie al peso di 1.49 Kg e lo spessore di 15.9 mm. Il dispositivo offre un display da 14″ con risoluzione 2K (2120 x 1440 pixel) e in 3:2, con rapporto superficie/schermo dell'80%, 100% sRGB, certificazione TUV Rheinland e touchscreen opzionale.

Il terminale integra un processore AMD Ryzen 7 4800H, soluzione ultra slim realizzata a 7 nm, accompagnata da 16 GB di RAM DDR4 e dotata di una scheda madre ridotta del 15%, in modo da offrire una maggiore dissipazione del calore. A proposito di questo aspetto, il raffreddamento avviene tramite due ventole Shark Fin Fan.

La batteria è un'unità da 56 Wh che garantisce fino a 10 ore di uso office e riproduzione video in Full HD e fino a 8.5 ore di navigazione web. Presenti all'appello una porta USB Type-C, l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, quello HDMI e due porte USB 3.2. Il pulsante di accensione integra anche il lettore d'impronte digitali, ennesimo dettaglio immancabile.

Huawei MateBook X e MateBook 14 AMD – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Huawei MateBook 14 AMD è di 799.9€ ma per il momento non è dato di sapere le varie configurazioni disponibili e la data precisa per la commercializzazione in Italia. Per quanto riguarda Huawei MateBook X restiamo in attesa di prezzo e disponibilità nel nostro paese.

