Huawei Mate 40: appare il primo poster ufficiale con data dell’evento

Da qualche anno esiste la tradizione, in quel di IFA a Berlino, di alzare l'hype per la serie Mate e Huawei Mate 40 non ha fatto eccezione. A questo giro, però, le cose non sono andate come previsto, a partire dal fatto che il Coronavirus ha inficiato pesantemente sull'andamento di IFA 2020. La kermesse berlinese si è tenuta lo stesso (al contrario del MWC), ma in una forma ampiamente ridotta. Aggiungiamoci il periodo a dir poco complesso che Huawei sta vivendo per via del ban USA e non ci meravigliamo nel constatare che ad IFA non c'è stata alcuna presentazione di chipset Kirin. Anche perché i SoC proprietari potrebbero presto diventare un miraggio per Huawei, date le misure sempre più stringenti del governo Trump.

Niente Huawei Mate 40 ad IFA 2020, quindi, ma a quanto pare in Cina le cose stanno andando diversamente. In vista della Huawei Developer Conference 2020, che si terrà fra pochissimi giorni, è apparso un primissimo poster promozionale sul futuro top di gamma. Chiaramente è presente solamente la silhouette di Mate 40, così come un laconico “ottobre 2020” come periodo di presentazione ufficiale. Nelle scritte riportate c'è anche un riferimento al prossimo chipset Kirin 5G che muoverà il telefono, probabilmente sotto il nome di Kirin 9000.

Si vocifera che la sua presentazione non si sia tenuta ad IFA 2020 causa ritardi da parte di TSMC. E non solo: i rumor lo indicano come l'ultimo SoC di fascia alta della serie Kirin. D'ora in avanti Huawei dovrebbe affidarsi ad aziende di terze parti per le soluzioni high-end, affidandosi ai partner cinesi per i SoC proprietari di fascia medio/bassa. Insomma, Huawei Mate 40 inizia a farsi concreto, ma non possiamo certo dire che l'hype sia alle stelle, visto anche che sarà l'ennesimo modello privato dei servizi Google. La stessa Huawei non prevede riscontri di vendita particolarmente positivi fuori dalla Cina.

