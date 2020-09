Siamo sempre più vicini alla presentazione dei prossimi – e forse ultimi? – flagship a marchio Huawei, Mate 40 e 40 Pro. Oltre a loro due, si vocifera da mesi di un presunto 40 Lite, ma ad oggi si sono avute solo notizie confuse. Da una certificazione europea però, abbiamo notizia che il prossimo mid-range potrebbe essere un rebrand dell'ultimo arrivato Enjoy 20 Plus 5G.

Huawei Enjoy 20 Plus sarà Mate 40 Lite in Europa? La certificazione EEC lo suggerisce

A destare l'attenzione e di conseguenza i rumor circa Huawei Mate 40 Lite ci ha pensato la certificazione europea EEC, che oltre a certificare le varie versioni dei flagship Mate 40 e 40 Pro, ha anche svelato quello che sarà molto probabilmente il mid range della serie. Quello che ha incuriosito poi il noto leaker Digital Chat Station è stato il nome in codice NOP-AN00, che al TENAA si riferiva ad Enjoy 20 Plus 5G poi uscito nella giornata del 3 settembre 2020.

Il ragionamento sia in estetica, sia nelle specifiche potrebbe essere logico, dato che il design di Enjoy 20 Plus si sposa bene con la serie Mate con la fotocamera circolare e Huawei Mate 40 Lite può calzare benissimo le caratteristiche del nuovo mid-range 5G, piuttosto che il form factor dell'altro mid range Maimang 9. Probabilmente, in Europa il Lite potrebbe avere un display più definito, in quanto quello del presunto gemello cinese è solo HD+. Ovviamente, non ci resta che attendere i prossimi giorni, dove verranno rivelate altre novità in merito.

