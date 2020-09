Huawei e Kirin: salgono i prezzi dei fornitori di smartphone

È ormai notizia risaputa che Huawei sia a corto di chipset Kirin, una penuria che potrebbe colpire anche la produzione di Mate 40. Forse anche per questo i nuovi top di gamma tarderanno ad arrivare in occidente, dando priorità al sempreverde mercato cinese. Questa carenza di SoC non sembra volersi risolvere nemmeno in Cina, dato che i chipmaker locali non saranno in grado di compensare. Ad essere colpito è soprattutto il frangente 5G, dato che i primi SoC con tale supporto sono usciti successivamente al ban USA. Di smartphone Huawei con 5G non ce ne sono molti in vendita, un fattore che sta portando ad una non trascurabile speculazione di mercato.

Lievitano i costi di fornitura degli smartphone Huawei con i SoC Kirin

Il report da parte di GlobalTimes porta alla luce un innalzamento di prezzo degli smartphone 5G di Huawei da parte direttamente dei fornitori. Basta farsi un giro a Zhongguancun, noto hub nel distretto Haidian di Pechino, per assistere a questo trend interno alla filiera. I rincari in questione si riferiscono al mercato all'ingrosso, ovvero laddove i venditori si riforniscono dei prodotti che poi verranno venduti al pubblico. È proprio qua che un dispositivo come Huawei Mate 30 Porsche Design, per esempio, ha visto un aumento di ben 3000 yuan, circa 375€.

Questo fenomeno è iniziato più di un mese fa, come afferma uno dei dipendenti del mercato di Zhongguancun. “Alcuni distributori stanno facendo scorte, con prezzi che aumentano in media da 100 a 400 yuan per tutti i tipi di modelli Huawei. Inoltre, dei modelli con diverse configurazioni e colori stanno esaurendo le scorte. Non è facile per noi ottenere i telefoni, ora.“

Nonostante ciò, Huawei continua a macinare vendite, per quanto le conseguenze di questa dinamica si rifletteranno nei prossimi mesi. Nel 2019 le spedizioni dell'azienda si sono attestate sui 240 milioni di telefoni e nella prima metà del 2020 in 105 milioni, con un calo non poi così palese. Secondo Wang Chenglu, presidente della sezione consumer di Huawei, “non è detto che le vendite diminuiscano il prossimo anno, stiamo ancora crescendo molto velocemente“.

