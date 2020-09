Huawei, a sorpresa, continuerà ad investire in HiSilicon; ecco perché

Qualche settimana fa è terminata la proroga di Huawei che gli permetteva, in sostanza, di poter fare ancora affari con le aziende statunitensi. Questo ha posto in essere, dunque, una serie di problemi economici, che riguardano tutta la catena di produzione del brand, soprattutto nel settore degli smartphone. Ci sono problemi tangibili, infatti, nello sviluppo di nuovi chipset. Non a casao, quindi, Huawei avrebbe chiesto aiuto a MediaTek per il futuro. Al di là di questo, però, pare che l'azienda cinese creda ancora nella propria manifattura, continuando ad investire in HiSilicon.

Huawei mostrerà, forse, ad IFA l'ultimo Kirin

Stando alle informazioni attualmente a disposizione, pare che Huawei sia in procinto di lanciare l'ultimo Kirin di fascia alta della storia. Ad IFA 2020, infatti, potrebbe vedere la luce questo chipset, probabilmente proprio l'ultimo della serie. A causa del ban degli Stati Uniti il brand, quasi certamente, non sarà più in grado di svilupparne di nuovi. Nonostante questo, però, pare che gli investimenti verso HiSilicon non si fermeranno, almeno per ora.

Non ci saranno chipset di fascia alta oltre il 15 settembre 2020, ma l'ultimo Kirin godrà sicuramente di ottima salute. A questo, probabilmente, serviranno i nuovi investimenti, dunque a finanziare proprio l'ultima creazione del brand nel settore dei semiconduttori. Vedremo quali saranno, dunque, gli sviluppi nelle prossime settimane.

