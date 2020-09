Huawei a IFA 2020: tutte le novità del virtual keynote

Il colosso cinese sarà tra i protagonisti di IFA di quest'anno (come da tradizione): la fiera berlinese si terrà dal 3 al 5 settembre e ci aspettiamo novità da parte di tanti produttori, anche se le modalità di svolgimento dell'evento sono limitate a causa dell'attuale situazione. Per quanto riguarda Huawei, di seguito trovate tutti i dettagli sull'evento e come fare per seguire la diretta streaming della conferenza fissata per IFA 2020.

Aggiornamento 03/09: trovate tutti i dettagli in merito al keynote di IFA 2020 a fine articolo.

Ecco come fare per seguire la diretta streaming dell'evento Huawei a IFA 2020

Mentre si aspettano novità in salsa Honor, nei giorni scorsi ha fatto capolino una locandina che anticipa le possibili novità presentate durante la fiera di Berlino. Ovviamente il primo pensiero non può che andare al tanto chiacchierato Kirin 9000, prossimo chipset high-end della casa cinese. Per quanto riguarda gli accessori dovrebbe trovare spazio il nuovo Watch GT 2 Pro; inoltre ci aspettiamo anche l'arrivo in Europa del Watch Fit, lo smartwatch dal display rettangolare che ha destato non poco interesse da parte degli appassionati (qui trovate tutti i dettagli). L'appuntamento con il colosso cinese è fissato per il 3 settembre, alle ore 14. Ma come fare per seguire l'evento di Huawei per IFA 2020?

L'evento sarà disponibile tramite la pagina dedicata presente sul sito ufficiale; se siete curiosi di sapere tutto sulle novità di Huawei presentate durante la fiera di Berlino e volete seguire l'evento in nostra compagnia in alto trovate il video alla diretta. Non dimenticate di impostare un promemoria (cliccando direttamente sul video), in modo da non perdere l'evento!

HUAWEI a IFA 2020 conferma il suo impegno in Europa annunciando importanti investimenti | Aggiornamento 03/09

Nonostante le aspettative per il debutto del nuovo Kirin 9000 fossero alle stelle, il keynote di Huawei a IFA 2020 è stato principalmente un momento per sottolineare l'impegno del colosso cinese in Europa, con una serie di annunci relativi alla strategia del brand. Niente nuovi prodotti per ora, ma l'annuncio relativo all'apertura di nuovi flagship store – di cui uno anche in Italia – ed oltre 40 Experience Store nei principali paesi europei.

Per quanto riguarda i flagship store saranno otto in totale e l'apertura è prevista nel corso dei prossimi mesi. I nuovi punti vendita apriranno in Spagna, Francia, Belgio, Germania, Regno Unito e Italia. Il virtual keynote tenuto da Walter Ji – Vice President Consumer Business Group di Huawei Western Europe – è stata anche l'occasione per ribadire il contributo della compagnia nel continente nel corso del 2019. Come confermato da uno studio di settore indipendente, l'azienda grazie ai suoi innumerevoli progetti ha supportato circa 223 mila posti di lavoro in Europa. Huawei conta nel continente 14.000 dipendenti e 23 centri di ricerca, che contribuiscono a rafforzare la costante collaborazione tra il brand e il comparto industriale e il mondo accademico europei.

“Negli ultimi mesi, la nostra priorità è la sicurezza delle persone, quindi, per quanto possibile, evitiamo di viaggiare. Ma ritenevamo importante mantenere i nostri impegni con IFA 2020, uno degli eventi Europei del settore a cui siamo più legati”, ha dichiarato Walter Ji, che continua il suo discorso sottolineando anche il costante impegno di Huawei nel sostenere l’innovazione. “82 miliardi di dollari investiti in Ricerca e Sviluppo nell'ultimo decennio, per continuare a promuovere l'innovazione. Huawei è al quinto posto assoluto nella classifica di investimenti industriali in R&S in Europa nel 2019. Un impegno che cresce giorno dopo giorno”.

Ovviamente AppGallery non poteva non essere tra i protagonisti del keynote: lo store proprietario del brand è il terzo store di app al mondo, con 1.6 milioni di sviluppatori registrati. Una realtà in costante crescita, registrando oltre 5.000 nuove app disponibili ogni mese e oltre 81 mila già disponibili in HMS.

