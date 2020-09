Giorno dopo giorno vengono rilasciati nuovi aggiornamenti software su molteplici dei modelli di casa Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, ma non solo. Inoltre, si crea sempre una certa confusione, dato che gli aggiornamenti potrebbero essere diversi fra i modelli asiatici e quelli occidentali. Per questo abbiamo deciso di proporvi questo articolo, con cadenza mensile, che contenga tutti (o quasi) gli aggiornamenti rilasciati.

Ultimo aggiornamento: 19 settembre

Ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo sui vari modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite si aggiorna anch'egli con le patch Android alla release di agosto 2020 con il firmware con numero build EMUI 10.1.0.236 dal peso di 629 MB. Aggiunto anche Petal Search. Risolte anche criticità CVE.

Huawei Mate 30 Pro

Con l'aggiornamento alla EMUI 10.1.0.256 da 0,96 GB ci sono novità per Huawei Mate 30 Pro. Vediamo l'aggiunta dell'app Petal Search, così come le patch di agosto ed ottimizzazioni per la latenza di sistema.

Huawei Mate 20 Lite

Arriva l'aggiornamento alla EMUI 10.0.0.230 da 4,36 GB su Huawei Mate 20 Lite. L'update introduce Huawei Assistant, ricarica Smart, patch di sicurezza di maggio e risolve alcuni bug per telefonate e fotocamera.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart riceve un nuovo aggiornamento con la EMUI 10.0.0.238 da 103 MB, con all'interno le patch di agosto.

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i sta ricevendo il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1.0.318 da 114 MB e, con essa, con le patch di sicurezza di agosto.

Huawei Enjoy 9

La nuova patch di sicurezza è stata rilasciata per Huawei Enjoy 9 con la EMUI 8.2.0.196, assieme a migliorie per sicurezza e prestazioni generali.

HONOR

Honor 20, 20 Pro & View 20

Dopo aver ricevuto la Magic UI 3.1, il trio composto da Honor 20, 20 Pro e View ricevono un nuovo aggiornamento. Cambia la versione, 10.1.0.243 per 20 e 20 Pro, 10.1.0.162 per View 20, ma per tutti e tre arrivano le patch di agosto.

Honor 20 Lite

È tempo di aggiornamenti per Honor 20 Lite, con la EMUI 10.0.0.200 da 882 MB che porta con sé le patch di sicurezza di agosto.

Honor 9X Pro

Con la versione della Magic UI 9.1.1.198 da 111 MB arrivano le nuove patch di sicurezza Android per Honor 9X Pro.

Honor 9A

Patch di agosto 2020 in arrivo per l'entry-level Honor 9A, che vengono rilasciate nella build d'aggiornamento Magic UI 3.1.0.165 dal peso di 96.36 MB. Risolte anche 1 criticità grave e 21 di alto livello CVE.

Honor 8A

Honor 8A riceve l'aggiornamento alla EMUI 9.1.0.330, con un update da 847 MB che migliora la stabilità di sistema.

Honor Play

Honor Play riceve le patch di agosto con l'ultima EMUI 9.1.0.405 da 227 MB.

Honor Band 5

L'aggiornamento di agosto è in fase di rilascio su Honor Band 5, con il firmware 1.1.0.160 da 147 KB. L'update comprende risoluzione di bug e migliorie per la sicurezza.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10 Pro

La variante europea di Xiaomi Mi 10 Pro ha ricevuto le patch di agosto con l'aggiornamento alla MIUI 12.0.2.0.QJAEUXM. Sono comprese anche ottimizzazioni per prestazioni e stabilità.

Xiaomi Mi 10 Lite

Le unità europee e Global di Xiaomi Mi 10 Lite si stanno aggiornando alla MIUI 12 Stable. Ve ne parliamo nell'articolo dedicato.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite sta iniziando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12 Stable, sia Global che EEA. Ve ne parliamo nell'articolo dedicato.

Xiaomi Mi 8 SE

Il primo aggiornamento alla MIUI 12 China Stable è giunto a bordo di Xiaomi Mi 8 SE. Ve ne parliamo nell'articolo dedicato.

Xiaomi Mi Play

La variante Global di Xiaomi Mi Play si aggiorna con la MIUI 11.0.8.0.OFIMIXM con le patch di agosto.

Xiaomi Mi A2

Dopo settimane dall'annuncio, prende forma il rilascio della MIUI 11.0.13 con Android 10 e le patch di agosto per Xiaomi Mi A2.

REDMI

Redmi Note 9 Pro

Arriva l'aggiornamento per Redmi Note 9 Pro alla MIUI 11.0.7.0 Global Stable. L'unica novità riguarda l'introduzione delle patch di settembre.

Redmi Note 8 Pro

Il mid-range da gaming targato Redmi sta ricevendo una nuova build che porta il firmware alla MIUI V12.0.3.0. Non sono riportati cambiamenti significativi a parte la presenza delle patch di sicurezza del mese di agosto 2020. Al momento l'aggiornamento Global è in rilascio con la sigla QGGMIXM ma arriverà in versione EU nel corso dei prossimi giorni.

Redmi Note 8T

La MIUI 11.0.5.0 arriva su Redmi Note 8T, aggiungendo anche per questo modello le ultime patch di settembre.

Redmi 9

Le patch di settembre arrivano su Redmi 9 con la MIUI 11.0.8.0 Global Stable. Con un peso da 1,8 GB, la fotocamera riceve anche nuovi watermark e la modalità Fullscreen.

Redmi 8A

Con un peso di 3,3 GB, la nuova MIUI 11.0.2.0 EEA Stable è stata rilasciata per Redmi 8A, aggiungendo le patch di settembre per il comparto sicurezza.

Redmi 7A

La MIUI 11.0.4.0 EEA Stable arriva su Redmi 7A, assieme alle patch di settembre.

ONEPLUS

OnePlus 8 Pro

La variante europea di OnePlus 8 Pro ha ricevuto le patch di agosto con il rilascio della OxygenOS 10.5.14. È stata ottimizzata anche la fotocamera frontale, così come la connettività con alcuni operatori.

OnePlus Nord

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.7 è stato portato su OnePlus Nord. Trovate tutte le novità nell'articolo dedicato.

OPPO

OPPO Reno 4 Pro

È stato rilasciato un aggiornamento software CPH2109_11_A.17 per la variante Global di OPPO Reno 4 Pro. Non solo vengono aggiunte le patch di settembre, ma anche migliorata l'esperienza fotografica.

OPPO Reno 3/3 Pro

L'aggiornamento A.11/A.30 giunge su OPPO Reno 3 e 3 Pro, portando con sé patch di settembre ed altre aggiunte di sistema e migliorie per il 5G

OPPO Reno

Il primo OPPO Reno riceve le patch di luglio con l'aggiornamento al firmware C.12.

OPPO A11x

Il nuovo firmware C.70 arriva su OPPO A11x, con un fix per i riavvii spontanei ed ottimizzazioni per performance e stabilità di sistema.

REALME

Realme X2 Pro & X50 Pro

L'aggiornamento RMX1931EX_11_C.31 aggiunge su Realme X2 Pro novità quali patch di agosto, Smooth Scrolling, Super Night-time Standby, Super Power Saving, DC Dimming ed altro ancora. Lo stesso update è stato rilasciato anche per Realme X50 Pro e X50 Pro Player Edition come firmware A.22.

Realme X2

Si aggiorna Realme X2, con il firmware C.12 che porta a bordo, fra le varie novità, patch di sicurezza di settembre, DC Dimming, Super Nighttime Standby ed altro ancora.

Realme X

Il firmware C.13 arriva su Realme X, aggiungendo patch di settembre, DC Dimming, app registratore, scrolling per screenshot ed altro ancora.

Realme XT

L'aggiornamento alla build C.07 per Realme X7 aggiunge patch di settembre, DC Dimming, Super Nighttime Standby ed altro ancora.

Realme X Youth Edition

Con l'aggiornamento alla build C.07 arrivano le patch di settembre su Realme X Youth Edition (aka Realme 3 Pro). Le altre novità includono l'app SoLoop, scrolling per screenshot ed altro ancora.

Realme 7

Primo aggiornamento per il nuovissimo Realme 7, la cui build RMX2151_11_A.43 porta non solo le patch di agosto 2020, ma anche la modalità Pro per il sensore da 64 MP. In più, è stato aggiunto il supporto per Alexa e varie ottimizzazioni di sistema.

Realme 7 Pro

Il firmware RMX2170_11_A.11 ha portato su Realme 7 Pro le patch di sicurezza di settembre, così come tutta una serie di ottimizzazioni per la fotocamera e la risoluzione di alcuni bug.

Realme 6 Pro

L'ultimo aggiornamento RMX2061_11.A.31 porta anche su Realme 6 Pro novità quali patch di agosto, Smooth Scrolling, Super Night-time Standby, Super Power Saving e non solo.

Realme 5, 5s & 5i

Arriva un nuovo aggiornamento per il trittico composto da Realme 5, 5s e 5i, per i quali sono adesso disponibili le patch di agosto. Inoltre, vengono aggiunte le funzioni Super Night-Time Standby e Smooth Scrolling, oltre a molti fix del sistema. Gli update sono rispettivamente RMX1911EX_11.C.55, RMX1911EX_11.C.55 e RMX2030EX_11.C.53.

Realme C2

Il modesto Realme C2 riceve anch'esso le patch di settembre con l'aggiornamento alla build A.29, oltre ad alcuni fix di sistema.

Realme C1

Arrivano le patch di settembre anche per Realme C1, con l'aggiornamento alla build A.70.

Realme Q

La variante cinese di Realme 5 Pro, ovvero Realme Q, si aggiorna al firmware C.07, ricevendo le patch di settembre, nuove features di sistema e piccole migliorie.

Realme U1

La build C.21 si fa strada sulle unità asiatiche di Realme U1, portando con sé le patch di settembre e ottimizzazioni di sistema.

Realme 2

È tempo di patch di settembre anche per Realme 2, con un aggiornamento A.70 che ottimizza anche alcuni parametri di sistema.

ASUS

ROG Phone 3

Un nuovo aggiornamento arriva su ROG Phone 3, il potente smartphone da gaming che ora si aggiorna al firmware 17.08123.20. Fra i fix presenti troviamo quello relativo a Netflix, luminosità e supporto VoWiFi/VoLTE per gli operatori che offrono queste due features, oltre alla'aggiunta di ROG Connect e modalità Portrait.

ASUS ZenFone 7 & 7 Pro

I nuovissimi ASUS ZenFone 7 e 7 Pro stanno ricevendo il loro primo aggiornamento con il firmware 29.12.18.16. L'update migliora i consumi energetici e la stabilità della fotocamera.

ASUS ZenFone 6

Le ultime patch di sicurezza arrivano anche su ASUS ZenFone 6 con l'aggiornamento 17.1810.2009.176.

ASUS ZenFone Max M2, Pro M2 & Pro M1

Le patch di settembre arrivano anche sul trittico composto da ASUS ZenFone Max M2, Pro M2 & Pro M1, rispettivamente con le build 16.2018.2009.71, 16.2017.2009.097 e 6.2017.2007.087.

Vivo

Vivo Z1 Pro

Le patch di agosto arrivano anche su Vivo Z1 Pro, con il firmware 6.10.3 da 154 MB. Vengono ottimizzati giroscopio e gestures di navigazione, oltre al comparto audio.

Vivo Z1x

Anche Vivo Z1x si aggiorna con il firmware 6.8.41 da 178 MB, ricevendo le patch di settembre ed un fix per WhatsApp.

iQOO

iQOO

Il primo modello di casa iQOO riceve l'aggiornamento alla versione 7.1.22 da 176 MB con le patch di sicurezza di agosto. Inoltre, viene ottimizzata la status bar e risolti dei problemi con le cuffie TWS.

