A seguito dell'evento HDC Together tenutosi qualche giorno fa, le voci ed i report in merito a Huawei non hanno smesso di essere frequenti, come nel caso della valutazione del brand in merito all'utilizzo dei Servizi Google, nel caso si tornasse a collaborare con Big G.

Huawei: HMS sì, ma i Servizi Google sono sempre ben accetti

La premessa per le dichiarazioni di Huawei, è il fatto che lo sviluppo per i suoi Huawei Mobile Services è stato ed è davvero ingente, tanto che HMS Core 5.0 ha portato in breve tempo AppGallery a diventare il terzo store di applicazioni al mondo. Gli investimenti del colosso cinese sono davvero enormi, tanto da riuscire a sviluppare un principio importante di valida alternativa ai Servizi Google.

Tuttavia però, come riconosce anche il Presidente del Consumer Cloud Zhang Ping'an e lo stesso CEO Ren Zhengfei, la competizione con Google non è nei piani di Huawei e se si potesse tornare a collaborare con il colosso di Mountain View in merito ai GMS, questo sarebbe davvero ben accetto. Questo, come anche la rinnovata collaborazione con le compagnie USA o comunque collegate al Ban, al fine di ristabilire le forniture al brand cinese.

Alla fine dei conti, l'idea di Huawei potrebbe essere quella di sviluppare due alternative di prodotti e smartphone con HarmonyOS 2.0 e con Android, magari con i Servizi Google, ma al momento restano nel campo delle ipotesi.

