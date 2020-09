Giornata molto proficua per Huawei, questo 10 settembre 2020: il colosso cinese ha mostrato al mondo il suo sistema operativo HarmonyOS 2.0, che si estenderà a prodotti consumer smart home di ogni genere, come gli elettrodomestici. Proprio per questo, il colosso cinese del tech, ha collaborato con altri giganti cinesi di questi settori.

Huawei: Robam e Midea tra i principali partner per i prodotti smart home con HarmonyOS 2.0

A parlare di questa collaborazione è stato il Presidente del dipartimento software aziendali Wang Chenglu, che ha spiegato come Huawei abbia collaborato con i leader di mercato del settore consumer per la casa, come Midea o Robam, oltre che a Joyoung, brand prettamente cinese rispetto agli altri due ma molto importante. Con essi, il colosso cinese produrrà prodotti smart home, dotati proprio del sistema HarmonyOS 2.0.

Questi nuovi elettrodomestici smart di Huawei saranno molto semplici da usare e totalmente interattivi, proprio grazie al nuovo OS. Per fare un esempio, Wang ha parlato di un microonde che si collega allo smartphone con un solo tocco, alla stregua dei prodotti Mijia di Xiaomi, ma in modo più rapido. Molto probabilmente arriveranno anche smart TV, condizionatori, frigoriferi e piani cottura, iniziando una nuova era per il colosso cinese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu