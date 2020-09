Huawei rilascerà uno smartphone con HarmonyOS, ma quando?

Nel corso della passate settimane abbiamo avuto modo di riprendere questo argomento, che diventa sempre più attuale. Huawei, dopo essere stata bannata dagli Stati Uniti, ha dovuto ricostruirsi un'identità qui in Europa, sviluppando HarmonyOS. Questo, dunque, è un nuovo sistema operativo che, al momento, è attivo solo su pochissimi device del colosso cinese. Si attende con ansia, però, il suo arrivo anche nel mondo degli smartphone. Pare, dunque, che non manchi molto a questo momento.

HarmonyOS è pronto, per il 2021

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, sembra che il CEO di Huawei, Richard Yu, abbia dichiarato che uno smartphone con HarmonyOS arriverà nel 2021. Secondo alcune fonti, sarebbe state proprio queste le parole pronunciate da Yu, che dunque getta altra legna sul fuoco. Non sappiamo, infatti, su quale dispositivo effettivamente verrà mostrato per la prima volta il sistema operativo del brand.

Sicuramente Huawei ha in serbo qualcosa per la prossima HDC Developers Conference 2020, che si terrà a breve. Dal 10 settembre, infatti, dovremmo poter toccare con mano una seconda versione di HarmonyOS, forse quella definitiva che potrà essere installata anche su un vero e proprio device. Non resta, dunque, che attendere qualche giorno per scoprire qualcosa in più su tale questione.

