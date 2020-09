HarmonyOS 2.0 sarà più veloce di iOS e Android, parola di Huawei

Come detto qualche giorno fa, ha preso finalmente avvio la Huawei Developer Conference 2020. Si tratta di un evento dedicato esclusivamente agli sviluppatori, dove Huawei mette al corrente tutta la community delle novità previste per i prossimi mesi. All'interno di questa cornice, dunque, ha spiegato quali saranno i vantaggi di HarmonyOS 2.0, mettendo in mostra alcuni interessanti dati.

HarmonyOS 2.0 è stato testato su Mate 30 Pro

Sarà difficile abituarsi alla prima generazione di smartphone Huawei dotati di un sistema operativo totalmente diverso da quello attuale. Sebbene non abbia più accesso ai servizi Google, infatti, l'interfaccia attualmente è rimasta la stessa di sempre. Con HarmonyOS 2.0, però, le cose cambieranno, e non necessariamente in maniera negativa.

Dai dati mostrati all'interno della conferenza tenutasi qualche ora fa, sembra che questo nuovo sistema operativo possa dare del filo da torcere a iOS e Android. HarmonyOS 2.0, infatti, potrebbe diventare ben presto più veloce dei due principali sistemi attualmente presenti sul mercato degli smartphone. Nel 2021, quando presumibilmente arriverà il primo dispositivo con tale sistema, potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione in tale ambito. Non sappiamo, però, quali saranno i dispositivi scelti inizialmente per montare HarmonyOS 2.0.

