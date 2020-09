Huawei FreeGO, il nuovo speaker Bluetooth, è disponibile alla vendita

Dopo la serie di cuffie TWS FreeBuds e la soluzione wireless FreeLace, ecco che arriva una nuova aggiunta alla gamma audio. Quest'oggi il colosso cinese ha presentato il nuovo Huawei FreeGO, uno speaker Bluetooth portatile con un design particolarmente elegante e caratteristiche di tutto rispetto, in un corpo di appena 120 mm.

Aggiornamento 14/09: questo prodotto è disponibile alla vendita. Scoprite tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei FreeGO debutta oggi: il mini speaker Bluetooth portatile

La principale caratteristica di Huawei FreeGO è di certo il supporto alla trasmissione One-Touch: tramite l'azione di NFC e Bluetooth, il dispositivo si collega automaticamente allo smartphone con un semplice “contatto” tra i due prodotti. Il nuovo mini speaker Bluetooth portatile offre una diffusione del suono a 360°, fino a 3 metri di portata ed una configurazione con doppi altoparlanti.

All'interno del corpo è presente un diaframma a bassa frequenza, realizzato in lega di alluminio, una soluzione che rende la resta dei bassi ancora più potente e ricca di dettagli. Presenti all'appello microfoni anti-rumore e funzionalità per la soppressione dell'eco; non manca poi il supporto a Huawei Share tramite la feature Touch and Talk (per condividere l'audio del telefono direttamente sullo speaker bluetooth portatile).

Si conclude con l'autonomia: questo aspetto non è stato approfondito per bene, ma l'azienda assicura fino a due ore di riproduzione audio con solo 15 minuti di ricarica. Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Huawei FreeGO, l'azienda cinese non ha ancora svelato a quanto sarà venduto. La commercializzazione partirà da metà luglio (in patria), ma anche in questo caso manca una data precisa.

Aggiornamento 14/09

Huawei FreeGo è finalmente disponibile sul mercato, ad un prezzo di 899 yuan, dunque circa 110 euro al cambio attuale. Con questa sua tipica forma a disco, tale prodotto è disponibile al lancio, su Vmall, in due colorazioni differenti: Obsidian Black e Silver.

Al momento, poi, non abbiamo ancora alcuna notizia sul suo arrivo anche in ambito internazionale, dunque attendiamo ulteriori news a riguardo.

