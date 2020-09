Huawei FreeBuds Studio: sono in arrivo le prime cuffie TWS over-ear

Come anticipato dalla stessa compagnia cinese tramite vari teaser poster, domani (10 settembre) saranno lanciate le nuove FreeBuds Pro, cuffie TWS premium dal design inedito per il brand. A quanto pare quest'indossabile potrebbe non essere l'unica novità audio in arrivo: l'applicazione AI Life del colosso tecnologico ha svelato infatti un ennesima paio di cuffie true wireless, chiamate Huawei FreeBuds Studio.

Huawei potrebbe lanciare le sue prime cuffie TWS over-ear: ecco le prime immagini delle FreeBuds Studio

Come anticipato in apertura, le cuffie Huawei FreeBuds Studio si presentano come una soluzione TWS a padiglione, con uno stile nuovo per la casa cinese: finora il colosso non si era mai cimentato in una paio di cuffie over-ear. Dopo la comparsa nell'app AI Lite il dispositivo è stato anche protagonista delle prime immagini render, che vedete in copertina.

Al momento non sono presenti dettagli circa le caratteristiche del prodotto e tutto ciò che sappiamo arriva dall'immagine in questione. Probabilmente le cuffie debutteranno solo nella colorazione Black e sembrano essere presenti vari inserti in pelle; il padiglione sinistro ospita una pulsantiera e quella che sembra una porta USB Type-C.

Parlando di specifiche, visto il trend attuale è probabile che le Huawei FreeBuds Studio siano mosse dal chip Kirin A1 ed arrivare con il supporto al Bluetooth 5.1/5.2. La cancellazione attiva del rumore ANC sembra essere una prerogativa imprescindibile, così come il supporto all'assistente AI del brand cinese.

In merito alla data di uscita, le nuove cuffie over-ear potrebbero essere presentate nel corso della giornata di domani. Tuttavia esiste anche un'altra possibilità, ossia che il debutto sia previsto insieme alla serie Mate 40.

