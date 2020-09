Huawei FreeBuds Pro, Watch Fit, Watch GT 2 Pro e Matebook 14 disponibili in Italia

La scorsa settimana, in occasione della Developer Conference 2020, il colosso cinese ha presentato una valanga di novità in arrivo in Italia: oggi Huawei annuncia la disponibilità delle FreeBuds Pro, Watch Fit, Watch GT 2 Pro e del laptop MateBook 14. I vari prodotti debuttano oggi nel nostro mercato con promozioni dedicate: andiamo a scoprire tutte le promo e le varie modalità.

Huawei FreeBuds Pro, Watch Fit, Watch GT 2 Pro e Matebook 14 disponibili all'acquisto in Italia: ecco tutte le promo

FreeBuds Pro e FreeLace Pro

I nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS) top di gamma, i primi con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, sono da oggi disponibili in pre-ordine. Tante altre le caratteristiche intelligenti presenti in Huawei FreeBuds Pro che migliorano ulteriormente l'esperienza utente, rendendo questi auricolari veramente piacevoli da usare. Modalità Aware e Voice Mode utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità di connettere gli auricolari con due device contemporaneamente – Android, iOS o Windows – consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all'altro, indipendentemente dal brand.

FreeBuds Pro sono disponibili – nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost – in pre-ordine da oggi ad un prezzo di 179€ presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Chi pre-ordinerà o acquisterà FreeBuds Pro dal 16 settembre al 31 ottobre 20201, riceverà la Band 4 Pro (del valore commerciale di 79.90€) inclusa nel prezzo, oltre a 6 mesi di Music VIP Membership (valore commerciale di 59,90€). Tutti coloro che pre-ordinano o acquistano esclusivamente su Huawei Store, fino al 2 ottobre, oltre a Band 4 Pro riceveranno incluso nel prezzo anche Huawei Mini Speaker e 6 mesi di Huawei Music. La consegna dei premi avverrà contestualmente alla consegna dell'ordine.

Per quanto riguarda le cuffie FreeLace Pro, al momento non abbiamo ancora una data precisa: le cuffie saranno disponibili in Italia a partire dalle prossime settimane, ad un prezzo consigliato di 119.90€, nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

Huawei Watch Fit e Watch GT 2 Pro

L'evento della scorsa settimana ha introdotto anche i nuovi smartwatch del colosso cinese (qui trovate tutti i dettagli). Il modello Watch Fit è già disponibile in Italia al prezzo di 129.90€ presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Tutti coloro che acquisteranno l'indossabile fino al 20 ottobre 2020, riceveranno incluso nel prezzo la bilancia Smart Scale e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39.90€). Chi completerà l'acquisto presso Huawei Store potrà ricevere il premio contestualmente.

Per quanto riguarda Huawei Watch GT 2 Pro, lo smartwatch top è disponibile in pre-ordine da oggi in due varianti e colori: Night Black per l'edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica, al prezzo di 299.90€ presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Inoltre, fino al 20 ottobre 2020, chi acquisterà l'indossabile riceverà incluso nel prezzo la bilancia Smart Scale e un mese di abbonamento presso le palestre McFit. Effettuando l'acquisto presso Huawei Store, l'omaggio si riceverà contestualmente al device acquistato.

MateBook 14 AMD

Per concludere in bellezza non potevano mancare anche dei nuovi laptop, con caratteristiche di tutto rispetto. Huawei MateBook 14 AMD è disponibile da oggi in pre-ordine al prezzo di 799.90€ presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Inoltre, fino al 31 ottobre, chiunque acquisterà MateBook 14 AMD presso Huawei Store riceverà incluso nel prezzo, contestualmente all'acquisto, Huawei Wifi AX3, il mouse bluetooth Swift e lo zaino coordinato Backpack.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu