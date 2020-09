Arrivate da pochissimo in Italia, le nuove FreeBuds Pro fanno già gola a tanti utenti sia appassionati di tecnologia che di musica e sport. Proprio per questo, Huawei ha lanciato un'offerta lancio sul proprio sito con le nuove cuffie TWS ANC in abbinata con la Band 4 Pro, il Mini Speaker e 6 mesi di Huawei Music gratis.

Huawei FreeBuds Pro: il meglio della musica e dello sport in un'unica offerta

Huawei non è nuova ad offerte inclusive anche di altri prodotti, spesso molto interessanti, ma un bundle come quello dedicato alle cuffie TWS ANC in-ear FreeBuds Pro potrebbe essere davvero imperdibile. La qualità degli auricolari è davvero molto alta, almeno nelle specifiche, ma con l'aggiunta della Huawei Band 4 Pro, tra le migliori smartband sul mercato e l'aggiunta di un sempre utile Mini speaker Bluetooth, per le vostre corse al parco o per il tempo libero, magari utilizzando il servizio Music per 6 mesi gratis, è davvero un best buy.

L'offerta per Huawei FreeBuds Pro è valida per l'acquisto delle cuffie entro il prossimo 2 ottobre 2020. Ma un'offerta del genere difficilmente si perde. Trovate l'iniziativa sul sito ufficiale a questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu