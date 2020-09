Non solo EMUI 11 e HarmonyOS 2.0 per la Developer Conference del brand cinese, ma anche novità per quanto riguarda i prodotti. L'azienda cinese ha ufficializzato le nuove cuffie Huawei FreeBuds Pro e FreeLace Pro, entrambe disponibili in Italia: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita!

Huawei FreeBuds Pro ufficiali in Italia: tutto sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Le nuove Huawei FreeBuds Pro sono già state protagoniste di una valanga di leak ed eravamo già preparati al grande cambiamento. Le cuffie TWS del brand cinese cambiano direzione proponendo un design minimalista e “cubico”, una soluzione in-ear inedita per il colosso hi-tech. Il dispositivo offre tre plug in silicone di diverse misure in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio. Questo caratteristico design, unito alla funzione di rilevamento della vestibilità – disponibile nell'app AI Life – consente agli utenti di trovare la posizione perfetta per le loro esigenze. Per raggiungere questo obiettivo, Huawei Audio Lab ha raccolto e analizzato i dati del canale uditivo di oltre 1.000 utenti in tutto il mondo.

Come anticipato dalle varie indiscrezione, i nuovi auricolari si affidano al chip Kirin A1 e offrono la cancellazione attiva del rumore con tecnologia ANC Dual HD Mic: la profondità della cancellazione del rumore arriva fino a 40 dB.

Per attivare e disattivare la funzione ANC basterà “premere” i lati del corpo con due dita (strizzando lentamente); non mancano i controlli touch e la possibilità di aumentare o diminuire il volume con uno slide sulla superficie. All'interno dell nuove Huawei FreeBuds Pro è presente un driver dinamico da 11 mm con un sistema di sospensione dinamica personalizzata tra l'altoparlante e il driver.

L'eccellenza audio è resa ancora più completa dalla nuova funzione Dynamic EQ Adjustment, che, utilizzando i dati del microfono in-ear, ottimizza automaticamente il suono a seconda delle esigenze dell'utente.

Cancellazione intelligente e dinamica del rumore ed autonomia

Grazie alla funzione Dynamic Noise Cancellation è possibile sfruttare l'AI per il riconoscimento in tempo reale del livello di rumore ambientale. Sono presenti tre scenari (Cozy, General e Ultra Mode), i quali possono essere impostati manualmente oppure direttamente in automatico.

Con cancellazione del rumore abilitata la batteria dura fino a 4.5 ore; senza la cancellazione del rumore abilitata, la batteria dura 7 ore senza dover ricaricare gli auricolari nella custodia di ricarica inclusa. Come anticipato poco sopra, è sufficiente pizzicare lo stelo degli auricolari per attivare o la disattivare la cancellazione del rumore.

Altra grande novità è la Dual Device Connection che consente di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente e passare dall'uno all'altro in un lampo. Ad esempio, state ascoltando la musica tramite il PC e arriva una telefonata: potrete switchare al volo al vostro smartphone senza alcun passaggio complicato. La funzione è disponibile per Windows, Mac, Android e iOS.

“Lo scorso anno abbiamo presentato Huawei FreeBuds 3, i primi auricolari True wireless stereo open-fit con cancellazione attiva del rumore. Oggi, con Huawei FreeBuds Pro, presentiamo un nuovo prodotto in grado di innalzare ulteriormente gli standard di settore. Con i nostri nuovi prodotti e servizi all'avanguardia confermiamo tutti gli sforzi e gli investimenti intrapresi per la costruzione di un ecosistema ricco, iper-connesso e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i nostri consumatori” ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

FreeLace Pro

Oltre alle nuove TWS, Huawei ha svelato anche le FreeLace Pro (già disponibili in patria), soluzione wireless con archetto. Quest'ultimo ospita anche la pulsantiera con il bilanciere del volume e il tasto di riproduzione mentre la parte audio è affidata ad un driver dinamico da 14 mm; presente una configurazione Dual Mic, supporto HiPair (con USB Type-C) e cancellazione del rumore in chiamate a tre microfoni.

Le cuffie wireless offrono fino a 24 ore di riproduzione musicale continua (grazie alla batteria da 150 mAh) ed offrono la tecnologia di riduzione del rumore ANC fino a 40 dB, similmente alle FreeBuds Pro. In termini di design, le FreeLace sono disponibili nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

Huawei FreeBuds Pro e FreeLace Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo delle cuffie TWS Huawei FreeBuds Pro è di 179€, nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost. Per quanto riguarda le Huawei FreeLace Pro, il prezzo è di 119.90€; in entrambi i casi la disponibilità in Italia verrà svelata nei prossimi giorni. Non appena avremo dettagli precisi dalla compagnia cinese provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutte le informazioni.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .