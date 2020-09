Huawei FreeBuds Pro: le TWS premium sono già in sconto a -40€ su Amazon Spagna

Alcuni giorni fa il colosso cinese ha presentato una valanga di novità per EMUI 11 e HarmonyOS, senza però tralasciare i nuovi prodotti per gli appassionati del brand in attesa di qualcosa di più “tangibile”. I fan di Huawei sono stati accontentati con le cuffie FreeBuds Pro, soluzione premium da design inedito che puntano ad offrire un'esperienza top: qui trovate tutti i dettagli, ma se siete ingolositi da queste nuove TWS, allora date un'occhiata a quest'offerta targata Amazon Spagna!

Huawei FreeBuds Pro sono in sconto su Amazon Spagna a 145€

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds Pro saranno disponibili all'acquisto in Italia al prezzo di 179€, ma grazie ad Amazon Spagna sarà possibile risparmiare la bellezza di 40€. Basterà recarvi sulla pagina dedicata al prodotto (che trovate qui) ed inserire le cuffie nel carrello. Il prezzo scontato comparirà al checkout e dovrete aggiungere 6€ di spese di spedizione: alla fine il totale sarà di 145€. Si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon (Spagna), a partire dal 2 ottobre 2020. Si tratta quindi di un preorder, ma niente paura: una volta acquistate a prezzo scontato non dovrete far altro che attendere comodamente l'arrivo delle vostre nuove cuffie true wireless top.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, ricordiamo che le cuffie Huawei FreeBuds Pro arrivano con un look cubico ed un design in-ear, sono mosse dal Kirin A1 e sono dotate di cancellazione attiva del rumore con tecnologia ANC Dual HD Mic. Tramite la funzionale Dynamic Noise Cancellation sarà possibile applicare automaticamente il giusto livello di cancellazione del rumore, tramite AI. Una vera chicca che va ad aggiungersi a tutta una serie di caratteristiche di prim'ordine.

