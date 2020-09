Huawei FreeBuds Pro svelate: le nuove cuffie TWS premium arriveranno il 10 settembre

Non solo smartwatch per il colosso cinese (qui trovate tutti i dettagli sul nuovo Watch GT 2 Pro), ma anche novità per quanto riguarda la sua offerta di auricolari true wireless. Huawei ha annunciato il debutto delle nuove cuffie TWS FreeBuds Pro, in arrivo durante il periodo della Developer Conference di settembre.

Huawei FreeBuds Pro: primi dettagli sulle nuove cuffie true wireless

L'azienda ha già pubblicato un teaser poster ufficiale, in cui conferma che le nuove Huawei FreeBuds Pro saranno lanciate il 10 settembre in Cina. L'immagine in questione svela anche qualche dettagli sul design della cuffie TWS, che sembrano adottare uno stile in-ear. Comunque per il momento non sono presenti dettagli su specifiche e caratteristiche, ma di certo non mancheranno novità nel corso dei prossimi giorni.

L'arrivo delle cuffie è stato trattato anche da un leaker cinese, il quale svela anche il nome in codice Mermaid e la presenza di funzionalità avanzate dedicate alla cancellazione del rumore. Al momento il colosso cinese offre i modelli FreeBuds 3 e 3i, ma pare che voglia abbandonare la nomenclatura basata sui numeri in favore della sola dicitura Pro.

Visto questo cambiamento – si presuppone momentaneo – è lecito ipotizzare feature aggiuntive rispetto ai modelli già citati. Quale sarà il prezzo di queste nuove Huawei FreeBuds Pro? Non resta che attendere il 10 settembre per scoprire tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu