Huawei FreeBuds 3i si aggiornano alla versione 1.9.1.161: ecco le novità

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds 3i, soluzione più economica rispetto ai modelli superiori, stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento che va a migliorare l'esperienza d'uso. Ecco tutte le novità e come fare per aggiornare i propri auricolari in un lampo.

Il nuovo aggiornamento porta il firmware alla versione 1.9.1.161

Il nuovo aggiornamento delle cuffie Huawei Freebuds 3i porta il firmware alla versione 1.9.1.161 (dalla 1.9.1.155) ed introduce alcuni miglioramenti per quanto riguarda la sensibilità della risposta di rilevamento una volta indossare. Inoltre è stata ottimizzata anche la compatibilità con altri dispositivi. Non ci sono grandi novità, quindi, ma solo dei piccoli accorgimenti finalizzati a migliorare l'esperienza nell'uso quotidiano.

Come aggiornare le Huawei FreeBuds 3i

Per aggiornare le vostre cuffie TWS non dovrete far altro che aprire l'app dedicata AI Life ed inserire le Huawei FreeBuds 3i all'interno della custodia di ricarica. Lasciate aperto il case e nell'app selezionate l'opzione per verificare la disponibilità di aggiornamenti. Una volta che avrete rilevato l'update potrete procedere con il download e l'installazione. Al termine del processo, chiudete la custodia e aspettate una decina di minuti prima di utilizzare le cuffie.

Vi ricordiamo che la procedura va eseguita con un livello di carica superiore al 30%; inoltre, il nuovo aggiornamento viene rilasciato in modo incrementale, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che sia effettivamente disponibile per tutti. Se invece siete ancora indecisi sull'acquisto delle FreeBuds 3i, qui trovate un interessante confronto con le rivali economiche targate Honor.

