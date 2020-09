Huawei ed il 5G vengono osteggiati, ma la Cina è già con due piedi nel futuro

Al momento stiamo assistendo ad una situazione paradossale: Huawei viene osteggiata in merito alla costruzione dell'infrastruttura 5G, ma i Paesi europei non hanno una reale alternativa. Questo vuol dire che, ad oggi, nessuno sta andando avanti nella realizzazione di una rete adeguata. Dall'altra parte del mondo, però, la Cina è già corsa ai ripari ed uno dei Paesi più avanti sotto questo aspetto. Che tale tecnologia faccia male o no, siamo costretti a dover rincorrere fin da subito. Attualmente, infatti, è proprio la Cina ad aver raggiunto il proprio obiettivo in merito al 5G.

500.000 stazioni 5G in Cina, solo nel 2020

Dando uno sguardo in Oriente, troviamo un approccio totalmente diverso al 5G. Dagli ultimi dati in nostro possesso, infatti, la Cina ha appena raggiunto il 96% del proprio obiettivo per questo 2020, ovvero la costruzione di ben 500.000 stazioni base per il 5G. Non sappiamo ancora se si tratti di una vittoria o meno, certo è che sotto questo aspetto tale regione è ormai avanti anni luce.

A differenza del nostro Paese, così come di tante altre realtà in Europa, in Cina la popolazione si è fin da subito adeguata. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione in Cina (MIIT), pare che attualmente ci siano già più di 100 milioni di dispositivi collegati alla rete 5G. Un numero che sicuramente è destinato a crescere anche in futuro, quando probabilmente noi saremo ancora alle prese con il ban degli Stati Uniti imposto a Huawei e con tutti i problemi che ne derivano.

