HDC 2020: Huawei vuole introdurre la EMUI 11 su tanti altri dispositivi

Da qualche giorno stiamo parlando sempre più insistentemente della Huawei Developer Conference 2020 che si terrà tra qualche giorno. All'interno di questo evento, dunque, potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione in ambito software, perlomeno per quanto riguarda il brand cinese. Oltre a presentare la nuova HarmonyOS 2.0, l'azienda ha in mente di introdurre la EMUI 11 anche su altri dispositivi. Questa interfaccia, dunque, non sarebbe più esclusiva del mondo degli smartphone.

EMUI 11 potrebbe arrivare su diversi dispositivi IoT

Dando un'occhiata a tutti i prodotti lanciati dal brand in questi anni, notiamo un certo assortimento di diversi dispositivi. Non si tratta, dunque, solo di smartphone. Motivo per cui, all'interno della Huawei Developer Conference, il brand potrebbe lanciare la EMUI 11 anche su prodotti differenti. Questo andrebbe a creare un ecosistema probabilmente molto più integrato rispetto a quello attuale, ottimizzando tutti i processi.

LEGGI ANCHE:

Huawei FreeBuds Pro: la cancellazione del rumore dinamica sarà di alto livello

Da un certo punto di vista questa notizia si contrappone a quella che, recentemente, è stata riportata da diveri leaker. HarmonyOS 2.0, infatti, potrebbe essere lanciata proprio tra qualche giorno per essere introdotta su qualche dispositivo del brand, come gli smartwatch. Non è chiaro, dunque, se il teaser comparso in rete voglia far intendere che la EMUI 11 arriverà su altri terminali, oppure no. Non resta che attendere, quindi, ulteriori delucidazioni a riguardo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu