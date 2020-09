HDC 2020: è arrivato il momento di HarmonyOS 2.0, ma non solo

Come ogni anno, Huawei tiene una particolare conferenza, chiamata Huawei Developer Conference, dedicata agli sviluppatori. All'interno di questa cornice vengono sempre mostrate alcune soluzioni, soprattutto lato software, molte delle quali poi vengono implementate sul mercato nei mesi futuri. Motivo per cui vogliamo credere che quest'anno tutto girerà attorno ad HarmonyOS 2.0, per diverse ragioni.

HarmonyOS 2.0, IoT, HMS e tanto altro

Stando alle ultime informazioni riguardanti la Huawei Developer Conference 2020, il brand quest'anno si concentrerà maggiormente su HarmonyOS 2.0. Dovrebbe essere arrivato, infatti, il suo momento e probabilmente tale interfaccia potrebbe trovare spazio anche su tanti diversi prodotti. Oltre alle TV, dunque, potremmo vederla in atto anche su smartwatch, wearable ed altro.

Questo aspetto, però dovrebbe riguardare solo la prima parte dell'evento. In un secondo momento, infatti, il discorso si sposterà inevitabilmente su HMS (Huawei Mobile Services). Abbiamo visto, infatti, come ormai sugli smartphone targati Huawei non siano più presenti i Google Mobile Services, motivo per cui tutto passa dall'AppGallery. Molto probabilmente, dunque, l'azienza vorrà intrattenere il proprio pubblico spiegando i punti di forza di varie app di ricerca, come PetalSearch, che tanto ha riscosso successo in quest'ultimo periodo. Non sappiamo ancora, però, se verrà mostrato qualche altro servizio di questo tipo. Non resta che attendere, dunque, l'inizio della conferenza per saperne di più.

