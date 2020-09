Huawei prevede, per il 2021, un calo del 74% nella vendita di smartphone

Avremmo voluto parlare di dati ben diversi rispetto a quelli che vedremo all'interno di questo articolo. Siamo fermamente convinti, infatti, che la concorrenza sia quanto mai utile, soprattutto in questo momento storico. Huawei, purtroppo, è stata tagliata leggermente fuori in Europa, a causa del ban degli Stati Uniti, e questo non fa altro che danneggiare l'utente finale. Non è un caso, quindi, che la stessa azienda cinese stimi un calo delle vendite di smartphone nel corso del prossimo anno.

Huawei venderà solo 50 milioni di smartphone nel 2021

Da qualche anno a questa parte Huawei è sempre stata in crescita, raggiungendo la vetta nella classifica di vendita di tutti i principali Stati. Ultimamente, però, le cose non si sono messe bene per questo colosso, soprattutto in Europa, e questo ha portato ad un fisiologico calo dell'interesse verso i suoi prodotti. Tanto che nel 2021 il brand si aspetta di vendere solo 50 milioni di smartphone, che se rapportati ai 240 milioni dello scorso anno, sono davvero pochi.

Ovviamente questa tendenza è causata dal ban inflitto al colosso cinese da parte degli Stati Uniti. Queste restrizioni, infatti, hanno avuto una serie di ripercussioni sui prodotti, rendendoli meno appettibili rispetto a quelli della concorrenza. Non è un caso, dunque, che Samsung si aspetti di vendere più di 300 milioni di unità nel 2021. Nonostante questo, qualche giorno fa, Huawei ha comunque rassicurato tutti gli utenti: l'azienda continuerà ad operare anche in Europa.

