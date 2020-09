I brevetti degli smartphone sono sempre affascinanti perché i produttori si sbizzarriscono a trovare la soluzione più originale che spesso e volentieri rimane su carta, ma crea sempre hype. E questo fa anche Huawei, che si è ingegnata in un brevetto uno smartphone con una fotocamera che ricorda davvero una croce direzionale di un controller da videogame!

Huawei: nel brevetto la fotocamera va in tre posizioni diverse e la selfie camera è sotto il display

A guardare il brevetto pubblicato sull'ente CNIPA (il dipartimento per la proprietà intellettuale cinese), lo smartphone brevettato da Huawei è un ormai classico dispositivo con display full screen che, non avendo avvisaglie di pop-up camera o di punch-hole è ipotizzabile sia con selfie camera sotto al display, come Axon 20. Ma è sul retro che dà il meglio di sé: la fotocamera, o meglio il modulo che alloggia quattro sensori tra cui uno esplicitamente periscopico, è disposta in una croce direzionale, che ricorda molto quello dei controller Nintendo e Sony.

Huawei inoltre posiziona questo modulo in tre punti diversi della back cover di questo smartphone brevettato, prima in alto a sinistra, poi praticamente al centro (troppo al centro) e sul lato destro, in una posizione un po' atipica. Per il resto è un dispositivo che potrebbe uscire tranquillamente sul mercato, dato che non ci sono chissà che tecnologie futuristiche da applicare, ma anzi ha un jack da 3.5 mm e dei classici tasti d'accensione e controllo volume.

Attualmente non si capisce benissimo l'obiettivo di Huawei in questo brevetto, si può ipotizzare che vista la forma del modulo fotocamera, potrebbe essere disposto in modo da stabilizzare lo scatto, magari come Gimbal camera, ma essendo appunto qualcosa messo solo su carta, non si è per nulla certi. Di certo è molto più ipotizzabile rispetto a quello di qualche giorno fa.

