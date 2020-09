Huawei brevetta uno smartphone dal look inedito, con un pizzico di Nokia PureView

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di novità per il colosso cinese, tra smartwatch, cuffie e notebook, ma anche con qualche notizia in merito al futuro dei propri smartphone e HarmonyOS. Inoltre nelle scorse ore è emerso un brevetto che mostra un dispositivo che somiglia non poco al Mi MIX Alpha. Sarà un caso? A quanto pare Huawei potrebbe essere davvero in cerca di ispirazione, come dimostra questo secondo brevetto dedicato ad uno smartphone in stile Nokia PureView.

Huawei brevetta un nuovo smartphone, stavolta con fotocamera “in stile” Nokia PureView

Il già citato modello a marchio Nokia è stato il primo smartphone ad avere dalla sua una Penta Camera, una piccola rivoluzione per il settore. Anche il colosso cinese ha deciso di alzare il tiro, proponendo Huawei P40 Pro+ (qui trovate la nostra recensione), versione equipaggiata con una fotocamera potenziata. Lo scorso ottobre l'azienda ha pubblicato un brevetto dedicato ad un dispositivo inedito approvato soltanto oggi, 11 settembre 2020. Si tratta di uno smartphone caratterizzato da un design mai visto prima, con una Penta Camera integrata in un modulo “ad ombrello” e accompagnata da un Flash LED.

La parte frontale non presente notch o fori e – presumibilmente – è dotata di una selfie camera sotto al display, seguendo la scia del recente ZTE Axon 20. L'immagine in copertina mostra come Huawei ha brevettato tre soluzioni differenti per il posizionamento della fotocamera principale, rivelandosi ancora incerta sul “design definitivo”.

Ovviamente, trattandosi di un brevetto non è dato di sapere se questo look vedrà mai la luce e non è nemmeno possibile fare pronostici dato che si tratta di un design inedito. Che ne pensate della soluzione brevettata da Huawei? Vi piace oppure meglio i layout classici?

