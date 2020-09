Come già mostrato in passato, il mondo di Huawei non è solo ristretto al campo consumer, ma il colosso cinese sperimenta sempre nuove tecnologie che diventano poi brevetto. Come l'ultimo arrivato che mostra una tecnologia in grado di prevedere il ciclo mestruale delle donne.

Huawei: il nuovo brevetto aiuterà la mappatura più accurata possibile del ciclo mestruale femminile

La funzione di monitoraggio del ciclo mestruale per le donne esiste già su molti smartwatch e smartband anche proprio di Huawei, ma una tecnologia che contribuisca ad una mappatura sempre più accurata e soprattutto porti a prevedere il periodo di arrivo è ancora qualcosa di teorico. Ed il brevetto di Huawei mostra proprio degli apparatus (o attrezzature/macchinari tecnici) attraverso i quali le donne possono prevedere il loro ciclo.

Questa modalità permette quindi l'esecuzione di determinate misurazioni nell'arco di tutto il mese, anche quando l'utente dorme al fine di ottenere tutti i parametri fisiologici. Attraverso queste misurazioni inoltre, la nuova tecnologia del brevetto di Huawei stimerà per il dispositivo adottato l'arrivo periodico delle mestruazioni sulla base delle variabili esterne verificatesi nei giorni precedenti ad esse. Ovviamente, essendo brevetto, non è chiaro se verrà portato sul mercato, ma sarebbe un aiuto non indifferente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu