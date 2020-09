Con l'inizio della scuola ormai alle porte, ripartire al meglio con gli accessori giusti, soprattutto tecnologici. Per questo, Huawei ha lanciato la sua iniziativa “Back to School” (Back2School), con tanti smartphone, tablet, indossabili e servizi del brand in offerta fino al 30 settembre 2020.

Huawei: ecco tutti i prodotti in offerta dell'iniziativa “Back to School”

Smartphone – Huawei Back to School

I primi prodotti in offerta per il “Back to School” di Huawei sono gli smartphone, partendo da Y5P e Y6P in sconto al prezzo di 99 € (invece di 109.90 €) e 139 € (al posto di 159.90 €). Salendo di livello, troviamo P40 Lite, Lite E e Lite 5G rispettivamente al prezzo scontato di 249 €, 169 € e 329 € (rispetto a 299.90, 199.90 e 399.90 €). Infine, va in sconto anche P Smart S che da 259.90 € va in offerta a 199 €.

Tablet e indossabili

Proseguendo, vi sono anche le offerte per i tablet di Huawei, con MatePad Pro in sconto a 499.90 € (invece di 549.90 €) nella versione Wi-Fi. Anche MatePad standard va in offerta in versione Wi-Fi al prezzo di 249.90 € (al posto di 279.90 €). In più, il piccolo della casa MatePad T8 scontato sia in Wi-Fi che LTE al costo di 99.90 e 109.90 €. Per quanto riguarda poi gli indossabili, gli sconti sono su Huawei Watch GT 2E a 139 € (era a 169 €), Band 4 a 29.90 €, Band 4 Pro a 59.90 € (invece di 79.90 €), mentre il Watch GT 2 è disponibile a prezzi scontati a partire da 159.90 €. A chiudere i wearable ci pensano le FreeBuds 3 e 3i in sconto a 109 € e 89 €.

Notebook

Per concludere, le offerte arrivano del Back to School arrivano anche per i notebook Huawei, con MateBook 14 in sconto di 100 € a 1199 € per la versione i7 e 899.90 € per la versione i5. In più, c'è il MateBook X Pro in offerta a 1299 e 1699 € nelle configurazioni 512 GB ed 1 TB. Infine, troviamo interessantissime offerte per MateBook 13 che è imbattibile a 549 € e 649 € nelle versioni 256 e 512 GB. Per i MateBook D 14 e 15, le offerte partono invece da 599 €.

Servizi e offerte partner

Dai dispositivi alle offerte per i servizi: infatti, acquistando entro il 30 settembre gli smartphone o tablet menzionati, riceverete 6 mesi di abbonamento gratuiti a Huawei Music, 3 mesi per il servizio Video e 50 GB per Cloud. In più, con il Back2School anche i partner del brand come Chili vi offre un coupon per acquistare un film a metà prezzo.

Le parole di Isabella Lazzini sul Back2School di Huawei

Queste le parole di Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director di Huawei Italia, in merito all'iniziativa Back2School: “Siamo consapevoli di quanto la tecnologia faciliti la vita, ecco perché vogliamo offrire ai nostri utenti la possibilità di ripartire al meglio con l’ecosistema Huawei. Con una serie di promozioni su prodotti, come smartphone, tablet, PC, cuffie o wearable, ma anche offrendo un vantaggioso accesso a servizi, come Huawei Video, Huawei Music o Huawei Cloud e, naturalmente Huawei AppGallery, siamo in grado di predisporre per gli utenti Huawei una serie di promozioni esclusive e molteplici vantaggi per rendere il loro ritorno alla routine più smart e iperconnesso“.

L'iniziativa parte da oggi, 4 settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 e potete conoscere tutti i dettagli a questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu