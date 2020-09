La Developers Conference organizzata da Huawei che ogni anno si tiene in Cina, è sempre portatrice di importanti novità, come la nuova versione 2.0 di Ark Compiler. Il compilatore per software del colosso del tech adesso supporta molte più funzioni e soprattutto diventa multi-lingua. Vediamo quindi le novità apportate al già potente compilatore.

Huawei: Ark Compiler 2.0 renderà molto più semplice la compilazione tra i diversi sistemi

Sebbene nelle prestazioni dovrebbe essere simile alla prima versione presentata l'anno scorso, Huawei Ark Compiler 2.0 si concentra più sull'unificazione del front multi-lingue e multi-dispositivo. Infatti, esso unifica Java, JavaScript ed altri linguaggi, unificando il runtime ed eliminando il sovraccarico di interazione tra le lingue. Come accennato, il compilatore del brand cinese unifica il formato di distribuzione, fornisce OS, framework di sviluppo e coordinamento del runtime, oltre ad un'ottimizzazione congiunta e una migliore efficienza nell'esecuzione del codice,

Ark Compiler 2.0 per l'ecosistema di Huawei è sicuramente di fondamentale importanza, in quanto sarà una componente prioritaria per lo sviluppo di HarmonyOS 2.0, fornendo 13.000 API, strumenti di sviluppo integrati DevEco e distribuzione di applicazioni. Insomma, un grande strumento in mano ai sempre più presenti sviluppatori, che inizieranno a progettare applicativi pensati verso il sistema operativo che potrebbe cambiare il mercato dell'elettronica.

