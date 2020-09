Che Huawei AppGallery sia diventato il terzo store al mondo grazie alla sempre più vasta scelta di applicazioni è un dato di fatto, e l'aggiunta al già ampio novero di app per banking di un applicativo come quella della banca Fineco, che da oggi, 7 settembre 2020, è disponibile per gli smartphone dotati di HMS.

Huawei AppGallery: l'app di Fineco si aggiunge alle altre pensate per HMS

In Italia ed in Europa Fineco, abbreviativo di FinecoBank, è uno dei maggiori prodotti del circuito FinTech, e promette fin da subito il meglio della sua tecnologia di home ed online banking per l'applicazione pensata per HMS su Huawei AppGallery. Infatti, la banca mette a disposizione tutti i suoi servizi al completo, tra cui Banking, carte di pagamento, investimenti e trading professionale, con tutta la fluidità dei Huawei Mobile Services.

Queste le parole in merito di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei Italia: “L’arrivo di Fineco su Huawei AppGallery testimonia il lavoro quotidiano di Huawei con i player del mondo bancario, per garantire un’esperienza utente sempre più completa. Questo ulteriore traguardo costituisce un importante valore aggiunto per tutti i nostri consumatori e per il nostro ecosistema di prodotti e servizi“.

Questo non fa altro che ampliare quanto Huawei sta creando per il suo ecosistema software con i HMS, che vanta 33 milioni di utenti attivi al mese e ben 73 milioni di Huawei ID attivi, con più di 81.000 applicazioni presenti nello store AppGallery.

