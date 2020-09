Emirates ha annunciato una collaborazione con il colosso tecnologico Huawei, con la quale arricchirà la propria app (in versione Android) con nuove funzioni, integrandola maggiormente con i device del brand cinese. Ciò consentirà agli utenti che utilizzano smartphone targati Huawei di beneficare di un'esperienza di viaggio più confortevole. Andiamo a scoprire tutte le novità disponibili tramite l'applicazione di Emirates, disponibile al download tramite lo store AppGallery.

Emirates: arrivano nuove funzioni dedicate agli utenti Huawei

L'app Emirates è disponibile nell'AppGallery di Huawei già da gennaio 2020 (in basso trovate il link dedicato). La nuova collaborazione tra la Compagnia aerea emiratina e Huawei consentirà all'applicazione di integrarsi maggiormente con i device e sfruttare nuove funzioni. Ad esempio, tramite la SmartCard Integration, gli utenti cinesi ed emiratini, avranno la possibilità di prenotare in maniera rapida i voli e di accedere facilmente alle informazioni di viaggio e di volo. Saranno inoltre disponibili sfondi, icone e font a tema Emirates, per consentire agli appassionati di viaggi di personalizzare il proprio smartphone.

I successivi step della collaborazione prevedono anche l’integrazione tra l'app Emirates e Huawei Wallet. Ciò consentirà, ad esempio, ai membri del programma fedeltà Skywards di sincronizzare nell'app Huawei i dettagli della propria membership e le Miglia raccolte, nonché le carte di imbarco e i voucher. Inoltre, sfruttando Wallet, i clienti Emirates potranno accedere comodamente alle lounge di tutto il mondo semplicemente toccando la porta di ingresso con il proprio smartphone.

Ma non è finita. Integrazioni future potrebbero consentire ai clienti Emirates di beneficiare anche di ulteriori vantaggi, come la possibilità di raccogliere punti premio grazie alle banche convenzionate degli Emirati Arabi Uniti, e sfruttare tali punti per acquistare biglietti Emirates, smartphone o accessori del brand cinese. La collaborazione consentirà, inoltre, di avere vantaggi presso società di autonoleggio convenzionate, compagnie telefoniche e società partner di taxi che operano presso gli aeroporti.

Emirates | Huawei AppGallery | Download

