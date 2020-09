Huawei e AppGallery non si fermano più: arriva anche l’app di Webank

Come abbiamo visto nel corso delle passate settimane, Huawei sta spingendo forte sul proprio store digitale. Nel giro di pochissimo tempo, infatti, l'AppGallery si è arricchita di tantissime diverse app, diventando il terzo store al mondo. Molti utenti, infatti, lamentano proprio la mancanza di alcuni servizi fondamentali, come ad esempio le app bancarie. Non si è fatta attendere, dunque, la risposta del colosso cinese, che si è subito mosso a riguardo, portando da oggi anche la nuova app Webank all'interno dell'AppGallery.

Webank su tutti i device con Huawei Mobile Services

Arriva finalmente anche questa app bancaria, ovvero Webank, all'interno dell'AppGallery. Senza neanche troppi indugi, dunque, Huawei sta cercando di arricchire la propria offerta a livello di applicazioni, rendendo sempre più competitivo lo store digitale proprietario. Nel corso di pochissimi mesi, infatti, sono arrivate quasi tutte le principali app di questo tipo e, molto probabilmente, il cerchio si chiuderà ben presto.

Huawei Watch Fit: ecco tutte le novità del primo aggiornamento

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha voluto dare il benvenuto a Webank, aggiungendo un altro importante tassello all'ecosistema di Huawei, che via via sta prendendo sempre più forma. Anche da parte di Stefano Cioffi, Responsabile Servizi Digitali e Open Banking di Banco BPM, arrivano le felicitazioni per l'aggiunta di questa app all'interno dell'AppGallery. Si tratta, infatti, di un'iniziativa importante, volta ad ampliare la platea di utenti che quotidianamente utilizzano i servizi di Webank anche da smartphone.

