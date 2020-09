Huawei potrebbe trovare un alleato in AMD per i propri chipset | Rumor

Da qualche tempo, ormai, si continua a parlare di Huawei e del ban degli Stati Uniti. Questa situazione non si è sbloccata, o perlomeno non è per nulla migliorata. Scaduti i termini di proroga, il governo statunitense non ha più concesso la possibilità di effettuare scambi commerciali con Huawei, ma non solo. All'interno della lista nera, infatti, troviamo tanti diversi brand di stampo cinese, che non possono più fare affari con le aziende che si trovano oltreoceano. Sembra, però, che la situazione si stia per sbloccare.

AMD potrebbe poter commerciare con Huawei

Non abbiamo ancora alcuna certezza in merito, ma pare che AMD possa avere la possibilità di commerciare con Huawei. Secondo quanto dichiarato da Forrest Norrod, Vicepresidente Senior di AMD, alla società sarebbe stato concesso di poter stringere accordi commerciali con alcune aziende, in teoria, bandite dagli USA.

Dando un'occhiata all'attuale situazione, pare che il governo statunitense stia concedendo le licenze ad alcuni brand americani per poter fare affari con le aziende all'interno della Entity List. Questo vuol dire che, in futuro, potranno essere concesse sempre più licenze, anche ad altri tipi di società. Non sappiamo, però, se tra i brand che AMD può cominciare a contattare ci sia anche Huawei. Questo rappresenterebbe una svolta per il colosso cinese, che potrebbe trovare un valido alleato per la produzione dei propri chipset.

