No USA, sì party! Huawei alla conquista della Russia

Ormai sono passati diversi giorni dal termine della proroga di Huawei, concessa dagli Stati Uniti. Si complicano, dunque, le cose a livello economico, soprattutto qui in Europa. Nonostante questo, però, il brand cinese sembra non volersi arrendere e puntare dall'altra parte del mondo, con uno sguardo verso la Russia.

Huawei aumenta gli stipendi ai dipendenti in Russia

Secondo un recente report, sembra che la direzione di Huawei ormai sia piuttosto chiara. Dai documenti, infatti, sembra emergere una certa simpatia per la Russia, uno Stato nel quale l'azienda crede molto. Motivo per cui continuano ad aumentare gli investimenti, ma non solo. Sembra, infatti, che anche gli stipendi degli scienziati che lavorano nella ricerca e sviluppo di Huawei sia ora più elevati.

Non sarà facile per il brand mantenere la propria posizione in classifica a livello mondiale. Con gli ultimi sviluppi, infatti, molto probabilmente ci saranno dei cambiamenti in merito alle politiche di espansione in Europa. Con la mancanza dei Google Play Services sui propri dispositivi, infatti, molti clienti sono scoraggiati dall'acquisto di un prodotto targato Huawei. Come andranno le cose nel corso delle prossime settimane? L'azienda otterrà il supporto della Russia in futuro?

