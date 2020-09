La varietà di applicazioni che utilizziamo spesso è difficile anche solo da quantificare, ed è altrettanto difficile da quantificare quante di esse funzionano anche in background. Ci sono smartphone di produttori come Huawei però, che gestiscono le app in background in maniera troppo aggressiva e non permettono quindi importanti funzioni come quelle che svolge ad esempio Immuni, l'applicazione per il tracciamento del Covid-19. Da oggi però, grazie ad un piccolo aggiornamento questo problema pare risolto.

Huawei: bastano 9 KB di aggiornamento per far funzionare Immuni e altre app in background

Ebbene sì, l'aggiornamento rilasciato da Huawei per modificare i parametri di sistema è di soli 8.77 KB. C'è da dire però, che diventa assolutamente fondamentale in questo senso, visto che permette di gestire in maniera non aggressiva le app in background, che di solito venivano stoppate dall'ottimizzazione della batteria. Tra queste, ne giova anche Immuni, che quindi continuerà a funzionare senza problemi.

Già molti utenti hanno notificato il rilascio di questo micro aggiornamento di Huawei, che addirittura non necessita neanche di un riavvio, specie in Germania dove è arrivato già dispositivi come P40 Pro, Pro+, P30, Nova 5T e tutta la serie Mate 20. Voi avete già ricevuto questo update? Fatecelo sapere nei commenti.

