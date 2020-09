Dopo una rincorsa alle notizie in merito nelle scorse settimane, Amazfit Zepp E è finalmente ufficiale. Il nuovo smartwatch di Huami si presenta molto bene arrivando in due varianti, una tonda ed una rettangolare e soprattutto specifiche di alto livello, per un prezzo in linea con i top di gamma del settore. La compagnia specifica inoltre che il nome di questi nuovi indossabili è Huami Zepp E Square e Zepp E Circle: ecco tutti i dettagli su entrambi i modelli.

Aggiornamento 01/09: l'articolo ora fa riferimento ai nuovi modelli top con il loro nome effettivo, come confermato dalla stessa Huami.

Huami Zepp E Square e Zepp E Circle: tutto su specifiche, prezzo e uscita del nuovo smartwatch top

Design e specifiche

A guardar bene, non si può che iniziare dal design di Huami Zepp E, dato che il nuovo smartwatch arriva in ben due varianti, per non scontentare nessuno: la Circle, probabilmente quella principale, ha una cassa tonda, mentre la Square è più vicina ad Amazfit GTS avendo una cassa rettangolare. Passando alle specifiche, entrambi i display sono di tecnologia AMOLED, ma se quello tondo ha una diagonale da 1.28″ (416 x 416 pixel), il rettangolare arriva ai 1.65″ con risoluzione 348 x 442 pixel. Anche la densità è molto alta, visto che va dai 326 ai 341 ppi. La batteria è invece da 188 mAh e garantisce 7 giorni come orologio smart e 15 da orologio standard.

Essendo uno smartwatch pensato per lo sport, Amazfit Zepp E ha 11 modalità di monitoraggio sportivo, oltre ai vari monitoraggi per la salute come il sonno, l'ossigeno nel sangue SpO2, il battito cardiaco, la qualità della propria salute PAI e la pressione. Ovviamente, tutto è controllabile tramite l'applicazione Amazift (ora disponibile con un nuovo nome). Non mancano poi varie watch face con cui personalizzare lo smartwatch che sceglierete. In più, supporta l'NFC per le varie operazioni contactless.

Huami Zepp E Square e Zepp E Circle – Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch di Huami arriva in Cina tu TMall ad un prezzo da top gamma di 1499/1599 yuan (181/193€ al cambio), che varia in base ai cinturini, 1499 per quelli in silicone e 1599 per quelli in pelle. Per la versione tonda ne esistono 4 varianti, mentre quella rettangolare ne ha solo 2.

Sia Huami Zepp E Square che Zepp E Circle sono disponibili in versione Global: il prezzo dei due indossabili è di 250$ (211€) per gli USA, mentre nel Regno Unito avremo un prezzo di 209£ (232€). Al momento non si conoscono ancora i prezzi per l'Italia, né la loro effettiva disponibilità per il nostro paese.

