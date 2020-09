L'IoT, o comunque l'interconnessione smart tra tanti prodotti e mezzi di ogni genere è diventato praticamente il leit motiv di tante aziende tecnologiche. Tra queste, la casa automobilistica Tesla è tra le più attente all'innovazione verso questa direzione e per questo, potrebbe arrivare presto una partnership con Huami ed i suoi Amazfit.

Huami: gli Amazfit interagiranno con le auto di Tesla?

Ma in che modo gli indossabili e la tecnologia di uno dei partner commerciali più attivi di Xiaomi? Attualmente, quello che si sa è che Huami ha fissato un importante evento dedicato proprio all'Internet delle Cose dei suoi prodotti il prossimo 15 settembre 2020. In questo evento, come confermato dal CEO della già confermata partner Xiaopeng, il brand degli smartwatch Amazfit annuncerà qualcosa di grande, e questo potrebbe coinvolgere proprio il brand di Elon Musk, Tesla, come rivelato da un poster caricato da un famoso Youtuber di auto, Sj Vlogs.

Non è ben chiaro se Huami porterà la stessa tecnologia smart di Amazfit GTR e GTS, come l'apertura NFC della portiera, anche sulle Tesla Model S, Y, X e 3, o se ci sarà qualcosa di inedito. Certo è che se così fosse, il nuovo colosso cinese degli indossabili si proietterebbe in una dimensione totalmente nuova e soprattutto innovativa, portando semplici ma utilissimi smartwatch a diventare delle chiavi di accesso.

Non ci resta quindi che attendere il 15 settembre 2020 per scoprire cosa Huami apporterà ai suoi Amazfit e soprattutto cosa ci regalerà questa potenziale collaborazione con il meglio del settore automobilistico elettrico.

