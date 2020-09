Dopo MagicWatch 2 e la nuova Band 5, il produttore cinese torna alla carica con due nuovi wearable progettati con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell'ambiente esterno, due soluzioni pensate per gli amanti dell'avventura e per gli amanti del fitness. L'annuncio arriva in occasione di IFA 2020, un momento perfetto per sottolineare l'impegno dell'azienda verso la creazione di un ecosistema sempre più smart. Ma ora bando alle ciance: ecco tutto su design, specifiche, funzionalità, prezzo e uscita di Honor Watch GS Pro e Watch ES!

Honor Watch GS Pro e Watch ES ufficiali in Italia: tutto sui nuovi wearable

Watch GS Pro: lo smartwatch che punta tutto sulla resistenza

Il nuovo Honor Watch GS Pro è un indossabile robusto, pensato per gli avventurieri urbani e votato alla resistenza, grazie alla certificazione MIL-STD-810G (indica che lo smartwatch ha superato 14 prove di resistenza, umidità, vibrazione e così via, per simulare una serie di condizioni estreme all'aperto). Il dispositivo presenta lunetta e quadrante in acciaio inossidabile ed offre un display rotondo AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel e densità di 326 PPI.

Ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM, così come il tracciamento GPS/Glonass: quest'ultimo consente agli utenti di registrare con precisione i loro percorsi e di attivare la funzione Route Back una volta che è stata raggiunta la destinazione desiderata.

L'indossabile supporta oltre 100 modalità di allenamento, tra cui nuoto (in acque libere o piscina), escursionismo, alpinismo, ellittica, canottaggio e così via. Ciliegina sulla torta, Honor Watch GS Pro è in grado di prevedere i cambiamenti ambientali e di inviare avvisi in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché promemoria su quando il sole sorgerà e tramonterà.

Il device è mosso dal chipset Kirin A1, soluzione che consente una gestione intelligente dell'alimentazione; in termini di autonomia si parla di circa 25 giorni con una singola carica. Per gli utenti che conducono uno stile di vita più attivo, Honor Watch GS Pro vanta una durata della batteria di 48 ore con in uso la modalità GPS in ambienti esterni; si passa invece ad un'incredibile autonomia di 100 ore con il risparmio energetico. La ricarica completa avviene in meno di 2 ore.

Le varie funzionalità comprendono poi la possibilità di controllare a distanza la fotocamera dello smartwatch, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio SpO2, quello del sonno e dei valori di stress.

Watch ES: design fit e stiloso, ma con un'anima sportiva

Con Honor Watch ES la compagnia cambia completamente rotta con un modello in stile Huawei Watch Fit. A differenze del modello GS Pro in questo caso abbiamo un display rettangolare AMOLED da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, watchfaces personalizzabili, un telaio da 30 mm ed uno spessore di 10.7 mm. Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM, come da tradizione.

L'indossabile dispone di 12 corsi di allenamento animati per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi utilizzando scenari specifici come l'allenamento per bruciare i grassi e gli addominali. Fornisce inoltre 44 movimenti di esercizio animati per dimostrare chiaramente le varie posture di allenamento, ideali per migliorare la forma e la tecnica. Gli utenti possono anche scegliere tra le 95 modalità di allenamento tra cui corsa all'aperto e al coperto, camminata all'aperto e al coperto, ciclismo all'aperto e al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, allenamento libero, ellittico, vogatore e persino yoga.

Non mancano le classiche funzioni legate alla salute e al fitness: monitoraggio della frequenza cardiaca H24, del sonno e dei valori SpO2. A questi si aggiungono il monitoraggio dello stress e del ciclo femminile. Parlando di autonomia, il wearable offre fino a 10 giorni con una singola carica; la ricarica completa avviene in 100 minuti.

Honor Watch GS Pro e Watch ES ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda il nuovo Honor Watch GS Pro, lo smartwatch sarà disponibile all'acquisto sullo store ufficiale HiHonor a partire dal 14 settembre, al prezzo di 249.90€. In occasione del lancio, dal 14 al 30 settembre il dispositivo sarà in promo a 199.90€. In merito al prezzo e alla disponibilità di Honor Watch ES, il wearable arriverà su HiHonor dal 21 settembre a 99.90€. Anche in questo caso ci sarà un'offerta dedicata, valida dal 21 al 30 del mese: in questo caso il prezzo del wearable scenderà a 79.90€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu