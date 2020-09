Passata la settimana dedicata alla kermesse berlinese IFA 2020, è tempo per i brand di raccogliere i riconoscimenti per i propri prodotti, come è capitato a Honor, che ha visto i propri Watch GS Pro ed ES, ma anche il MagicBook Pro, premiati da importanti enti internazionali.

Honor: IDG e AHK premiano Watch GS Pro come “Outdoor Innovation Wearable” a IFA 2020

Le qualità, almeno nelle specifiche, ci sono tutte sia per Honor Watch GS Pro, sia per Watch ES, tanto che enti di grande rilievo come IDG (International Data Center) e AHK (associazione delle camere di commercio) hanno premiato il modello top gamma dei due come “Outdoor Innovation Wearable“, grazie alla sua resistenza agli ambienti esterni e le sue funzionalità studiate proprio per l'outdoor. Ma non solo loro, anche i più importanti organi di stampa specializzata hanno definito il GS Pro come “Best Budget Smartwatch” e come miglior prodotto presentato ad IFA 2020.

Oltre che degli smartwatch di Honor, ad IFA si è riconosciuta la qualità offerta da MagicBook Pro, con il nuovo notebook che è entrato a far parte della classifica dei migliori prodotti presentati all'evento del 2020, grazie alle sue specifiche migliorate, per il display e la batteria a lunga durata.

Honor Editor

Oltre ai premi, Honor ha avviato un'iniziativa molto creativa pensata proprio per i creator, lanciando la campagna Honor Editor, con cui partecipare insieme ai prodotti del brand, soprattutto per scattare foto che potrebbero essere selezionate al fine di rendervi Editor per creare contenuti dedicati per tutta la community. Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale della community.

