Honor V40 avrà la ricarica a 66W, ma sul Kirin ci sono forti dubbi

Sono tempi duri non soltanto per Huawei, ma anche per Honor, il cui prossimo flagship Honor V40 potrebbe essere non poco diverso. Non soltanto nell'aspetto, con le modifiche fisiologiche che ci aspettiamo rispetto a V30, ma anche nel contenuto. Da tempo si vocifera che la serie V40 sarà ben differente lato hardware rispetto al passato, risultando privo dei chipset tradizionali. Mi riferisco ai SoC Kirin, la cui produzione è quasi interrotta a causa dei dissidi commerciali derivanti dal ban USA.

LEGGI ANCHE:

Recensione Honor MagicBook 15: il miglior notebook sotto i 550 euro?

Honor V40 potrebbe essere il primo top di gamma privo di SoC Kirin

By the way, the factory has also made a 66W mobile power supply and charger for the glory of the standard. Not surprisingly, the new flagship V40 series of the glory will also have a 66W flash charge, but the processor is suspicious, and the Kirin may not be enough [Halo] — Digital Chat Station (@StationChat) September 15, 2020

Il leaker DigitalChatStation torna a parlare della scheda tecnica di Honor V40, con una delle caratteristiche più utili che dovrebbe essere introdotta. Mi riferisco allo standard di ricarica rapida SuperCharge che, come per Huawei Mate 40, dovrebbe salire ad una potenza di 66W. Quello che non specifica, però, è che la famiglia di smartphone dovrebbe comprendere tre modelli, con V40 Pro+ che dovrebbe usufruire di questa novità. Al contrario, Honor V40 e V40 Pro si fermerebbero ad una capacità di ricarica a 40W, così come gli attuali V30.

Inoltre, DigitalChatStation torna a sottolineare come Honor V40 potrebbe non poter utilizzare i SoC Kirin a causa della mancata disponibilità. Le ultime scorte di chip high-end sono state riservate al più importante Mate 40, con Honor che dovrebbe giocoforza fare affidamento su MediaTek. D'altronde Honor V40 sarà venduto esclusivamente in Asia, area geografica dove i prodotti Mediatek sono visti di buon occhio. È altresì probabile che, se la situazione non cambierà, non vedremo alcun Honor View 40 in occidente, come già accaduto con Honor 30.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu