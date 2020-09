Honor V30 Pro comincia a ricevere l’aggiornamento alla Magic UI 4.0

Con l'evento di lancio della EMUI 11 abbiamo potuto avere un assaggio anche della prossima versione dell'interfaccia proprietaria di Honor. Insieme all'elenco dei primi modelli targati Huawei che riceveranno l'aggiornamento ad Android 11 Beta hanno fatto capolino anche i dispositivi della partner, tra cui Honor V30 Pro che in queste ore ha cominciato a ricevere il tanto agognato update alla Magic UI 4.0.

La Magic UI 4.0 Beta debutta su Honor V30 Pro con Android 11

Ovviamente per ora si tratta ancora di una versione beta interna, disponibile con un peso di circa 2.98 GB. L'aggiornamento porta il software alla versione 4.0.0.115 (C00E115R4P5), su base Android 11. Honor V30 Pro è il primo smartphone a ricevere la Magic UI 4.0 (ricordiamo ancora una volta, beta): per quanto riguarda il reclutamento dedicato alla beta chiusa cinese, l'azienda ha dato il via lo scorso 14 settembre.

Tra i modelli interessati, oltre al già citato Honor V30 Pro, anche il V30 base e la serie Honor 30 (30, 30 Pro, 30 Pro+). Al momento non è dato di sapere la beta è in rilascio anche per gli altri dispositivi. Ad oggi questo rappresenta il primo avvistamento della Magic UI 4.0: per quanto riguarda i modelli supportati, non appena ne sapremo di più provvederemo a pubblicare la lista completa.

Inoltre, i media cinesi riferiscono che i dispositivi dotati della nuova interfaccia dovrebbero avere lo stesso destino di quelli con EMUI 11, ossia la possibilità di aggiornarsi ad HarmonyOS tramite un successivo update.

