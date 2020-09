Oltre ai nuovi smartwatch GS Pro e ES – due modelli particolarmente interessanti, specialmente per quanto riguarda il wearable slim – e alle aggiunte alla serie MagicBook, il produttore cinese ha detto la sua ad IFA 2020 anche per quanto riguarda il settore dei tablet. Honor Pad 6 e X6 sono stati lanciati in Cina lo scorso luglio ed ora si apprestano ad arrivare anche in Europa: di seguito trovate tutti i dettagli su design, scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Honor Pad 6 e X6 ufficiali in Europa: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi tablet

Design e caratteristiche

Rispetto a quanto visto con le controparti cinesi, Honor Pad 6 e X6 non cambiano registro. Se dal punto di vista hardware cambia poco tra i due modelli, in termini di design e display ci sono alcune differenze. Il modello Pad 6 offre un display IPS da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel ed un rapporto superficie/schermo dell'80.6%; il pannello è certificato TUV Rheinland e presenta una densità di 224 PPI ed una gamma cromatica NTSC del 70%. Il retro è in metallo ed è presente una sola fotocamera principale (più il modulo selfie).

Per quanto riguarda il modello Pad X6, abbiamo un display IPS da 9.7″ con risoluzione 1200 x 800 pixel, 156 PPI, gamma cromatica del 60% ed un rapporto superficie/schermo del 75%. Insomma è chiara la natura più economica di questo tablet rispetto al primo terminale.

Scheda tecnica

Entrambi i tablet sono mossi dal chipset Kirin 710A ma differiscono in termini di memorie e connettività. Honor Pad 6 è disponibile nei tagli da 3/32 GB e 4/64 GB, nelle versioni solo Wi-Fi e Wi-Fi+LTE. D'altro canto, Honor Pad X6 presente un'unica variante da 3/32 GB, solo con connettività Wi-Fi. Su entrambi manca l'ingresso mini-jack per le cuffie, ma presentano Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.1, una configurazione Dual Speaker con audio Surround Huawei Listen 6.1 ed uno slot per microSD fino a 512 GB.

La fotocamera principale è un sensore da 5 MP; frontalmente abbiamo una selfie camera da 2 MP. La batteria è un'unità da 5.100 mAh con ricarica da 10W mentre lato software troviamo Android 10 sotto forma di Magic UI 3.1.

Honor Pad 6 e 6X ufficiali – Prezzo e disponibilità in Europa

Nonostante sia chiara la natura accessibile di entrambi i terminali, Honor non ha ancora annunciato prezzo e disponibilità in Europa (e in Italia) dei nuovi Pad 6 e X6. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagi.

