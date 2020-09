Dopo essere arrivato su Huawei Watch GT 2, l'aggiornamento di settembre 2020 arriva anche sul “cugino” Honor MagicWatch 2, che riceve tante novità soprattutto nell'attività fisica.

Honor MagicWatch 2: ecco tutte le novità dell'aggiornamento di settembre

Il firmware della build d'aggiornamento 1.0.9.38 per Honor MagicWatch 2 con un peso di 20.93 MB, porta allo smartwatch del brand importanti novità come le funzioni rapide, ma anche il rilevamento di attività fisica sia quando si inizia e sia la modalità che si sta svolgendo.

In più, adesso MagicWatch 2 è in grado di fornire dati degli esercizi motori in maniera più professionale per Ellittica e Vogatori. Importante poi il calendario per il monitoraggio e la previsione del ciclo mestruale tramite notifiche. Per i paesi balcanici è arrivato il supporto alla loro lingua. Aggiunti inoltre ulteriori fusi orari, migliorata la stabilità del sistema e risolti alcuni problemi noti.

Il nuovo aggiornamento per MagicWatch 2 è attualmente in roll out ovunque ed arriverà a tutti nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso ricordiamo che fare l'upgrade bisogna utilizzare l'app Huawei Health ed avere lo smartwatch almeno al 20% di batteria, senza dimenticare che dall'app viene solo scaricato l'update, ma bisogna poi installarlo dall'orologio.

