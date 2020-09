Honor MagicBook 14, 15 e Pro ufficiali in Europa con Ryzen 4000

Oltre a lanciare i nuovi indossabili Watch GS Pro e Watch ES, la compagnia cinese ha rinnovato la sua gamma di notebook per il mercato europeo con Honor MagicBook Pro, 14 e 15, tutti con a bordo processori AMD Ryzen Serie 4000: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità dei nuovi modelli!

Honor MagicBook 14, 15 e Pro ufficiali in Europa: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi notebook

MagicBook Pro 2020 con AMD Ryzen 4000

Similmente a quanto avvenuto per il mercato cinese, l'azienda ha presentato la sua nuova gamma di notebook con a bordo la serie 4000 di Ryzen anche in Europa. I nuovi modelli MagicBook 14, 15 e Pro seguono la scia dei precedenti terminali, proponendo un design votato alla portabilità, con una scocca in metallo e puntando alla leggerezza. Honor MagicBook Pro, preinstallato con Microsoft Windows 10, è dotato di un processore AMD Ryzen 5 4600H all'avanguardia con Radeon Graphics integrato.

Con un'unità di archiviazione SSD PCIe NVMe SSD ultra-veloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4, il terminale garantisce una velocità di trasferimento dei dati estremamente elevata durante la lettura e il trasferimento dei file. Inoltre, è dotato di un display FullView da 16.1 pollici con una gamma di colori 100% sRGB. Con un ingombro ridotto, che misura 369 mm x 234 mm x 16.9 mm, il suo design compatto e leggero rende MagicBook Pro perfetto per il lavoro flessibile.

MagicBook 14 e 15

Oltre alla variante Pro, Honor ha alzato il sipario anche sulle nuove versioni di MagicBook 14 e 15, entrambi equipaggiati con il processore AMD Ryzen 5 4500U, supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Ancora una volta si punta sulla mobilità, con un corpo in lega di alluminio ed un peso di appena 1.38 Kg (si sale a 1.53 Kg per il modello più grande). I due notebook sono dotati con display da 14 e 15 pollici, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto in 16:9 e certificazione TUV Rheinland.

Honor MagicBook 14, 15 e Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità per l'Europa

Il prezzo del nuovo Honor MagicBook Pro 2020 è di 899.90€ per UK, Francia e Germania, mentre la data di commercializzazione per il mercato italiano è ancora da definire. Lo stesso vale per i modelli Honor MagicBook 14 e 15, i quali arriveranno rispettivamente al prezzo di 749.90€ e 699.90€, per il momento solo in UK, Francia e Germania.

Non appena ne sapremo di più circa la data di uscita in Italia provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu