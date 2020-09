Ormai ci siamo, Honor sta per approcciare definitivamente ai notebook da gaming. Dopo i primi rumor in merito all'arrivo della nuova macchina da gioco del brand cinese, spinto anche dallo stesso CEO George Zhao, sappiamo da poche ore che il nome della line up di prodotti sarà Hunter, di cui è stato svelato anche il logo.

Aggiornamento 16/09: Honor Hunter V700 è finalmente ufficiale, si tratta del primo notebook da gaming del brand. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor Hunter: questo è il nome del primo notebook da gaming del brand, svelato anche il logo

Un accenno al fatto che il notebook da gaming di Honor potesse chiamarsi Hunter arrivava da alcuni sketch dove era rappresentata la scocca e dove venivano presentate alcune caratteristiche interessanti. Ora, è lo stesso brand a confermare che avrà tale nome e ne ha presentato anche il logo (che potete ammirare completo nell'immagine di copertina). Esso richiama effettivamente l'anima futuristica che contraddistingue i prodotti pensati per giocare da PC.

La H è ovviamente un richiamo sia al brand stesso, sia alla gamma Hunter, che secondo il poster ufficiale arriverà molto presto. Quanto alle specifiche di Honor Hunter, non c'è ancora molto, se non che sarà molto sottile rispetto allo standard e che avrà un raffreddamento molto particolare. La compagnia, in ogni caso, pare puntarci molto, sviluppando la curiosità degli utenti, che si sono detti (almeno su Weibo) molto interessati al prodotto.

Il notebook da gaming inizia a mostrarsi in un teaser ufficiale | Aggiornamento 28/08

Sempre più dettagli iniziano a venir fuori per Honor Hunter, il primo notebook da gaming del brand. Dal canale ufficiale di Weibo, un video teaser inizia a mostrare alcune parti della struttura, come la tastiera retroilluminata RGB, la denominazione, il processore Intel Core i7 ed anche un singolare tasto che riporta il logo della gamma che potrebbe fungere da tasto funzione durante le sessioni di gioco.

Fatto sta che il notebook da gaming Hunter ha mandato in visibilio anche gli stessi dirigenti di Honor, che non vedono assolutamente l'ora di provarlo, come scommettiamo molti utenti appassionati del settore.

Ma quando arriva quindi il primo notebook da gaming Honor Hunter? Si vociferava ad agosto, ma non esiste ancora un'indicazione precisa. Gli addetti ai lavori in seguito avevano indicato il primo settembre 2020, ma pare sia stata ancora posticipata. Che possa arrivare in realtà ad IFA di Berlino?

Honor Hunter protagonista di un nuovo leak: svelata la possibile data di uscita | Aggiornamento 01/09

Dopo i primi teaser ufficiali dedicati al notebook da gaming del brand cinese ecco spuntare anche le indiscrezioni in merito alla data di uscita. Secondo un insider, Honor Hunter debutterà in patria il prossimo 16 settembre, data ancora in cerca di una conferma ufficiale. Inoltre sembra che durante quest'evento arriveranno anche due nuovi smartwatch, forse dal design simile a Huawei Watch Fit (e già anticipati da precedenti voci).

Honor Hunter avrà una dissipazione del calore di alto livello, parola del brand | Aggiornamento 03/09

Dopo aver conosciuto la possibile data di presentazione di Honor Hunter, il brand è tornato a parlare del suo primo notebook da gaming illustrando come la macchina avrà un sistema di dissipazione del calore molto avanzato che permetterà temperature di rimanere molto basse, come nella zona dei tasti WASD, che rimane a 30.6 °C anche dopo un'ora e 12 minuti di gioco, nonostante i 26 °C ambientali.

Nonostante questo, il notebook gaming di Honor sarà molto sottile, come vuole il trend attuale, sebbene un sistema di dissipazione a volte tenda rendere questa categoria con strutture più spesse. Infine, dal poster ufficiale possiamo scorgere finalmente la scocca esterna di Hunter, davvero molto elegante.

Come al solito restiamo in attesa di una conferma da parte del brand, sia per quanto riguarda la data di presentazione che ulteriori novità in merito ai nuovi notebook.

Ecco la data ufficiale di uscita di Honor Hunter | Aggiornamento 07/09

Abbiamo finalmente la data ufficiale di uscita di questo Honor Hunter. Come si vociferava già da diversi giorni, dunque, l'azienda ha confermato le attese: Honor Hunter verrà presentato il 16 settembre in Cina. A conferma di ciò troviamo anche la locandina ufficiale, che mostra proprio tale data.

Honor Hunter V700 Ufficiale: ecco tutte le specifiche ed il prezzo del nuovo notebook gaming | Aggiornamento 16/09

Dopo tanti rumor, finalmente è stato lanciato ufficialmente il nuovo Honor Hunter V700, il primo notebook da gaming del brand. Esso è davvero una macchina potente e votata al gaming sia nelle specifiche, sia nel design. Infatti, come ha mostrato George Zhao sono presenti dei LED RGB sia sulla back cover che nei lati posteriori, in modo da fornire un'illuminazione molto suggestiva. Formato dai bordi spigolosi, è tra i più sottili laptop ad alte prestazioni, con i suoi 19.9 mm.

Guardando alle specifiche, Honor Hunter V700 parte da una CPU Intel Core che si divide tra i5-10300H e i7-10750H fino a 5 GHz in boost, mentre per la CPU troviamo configurazioni Nvidia GTX 1600 Ti ed RTX 2060. Per la memoria, si arriva fino ai 32 GB di RAM e fino ad 1 TB SSD PCIe. Tanta qualità anche per il display da 16.1″ Full HD (1920 x 1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz. Il telaio è tra l'altro molto sottile, avendo bordi spessi solo 4.7 mm. La copertura sRGB è al 100% ed una luminosità a 300 nits.

Il sistema di dissipazione è inoltre molto potente, con due ventole sovralimentate da 12 V e 240 alette di raffreddamento. Per il comparto audio, Honor Hunter V700 è dotato del sistema Nahimic for Gamers. In più, ha un tasto dedicato chiamato proprio Hunter che porta ad una massimizzazione delle prestazioni. Le porte presenti sono 1 USB Type-C, 2 porte USB 3.2 ed una 2.0. Non manca la porta Ethernet, HDMI e jack per cuffie da 3.5 mm. Presenti Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6.

Il nuovo Honor Hunter V700 è disponibile in Cina ad un prezzo di 7499 yuan (∼930 €) per la versione i5/16/512/GTX 1060 Ti, mentre per la versione i7/16/512/RTX 2060 abbiamo un costo di 8499 yuan (∼1054 €) e per finire la configurazione massima i7/16/1TB/RTX 2060 ha un prezzo di 9999 yuan (1240 € circa). Non ci sono notizie in merito ad un suo approdo in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu