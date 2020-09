La concorrenza tra gli store si fa sempre più accanita ed in un contesto molto dinamico per gli utenti è sempre più difficile districarsi. Proprio per questo, quando veniamo in contatto con nuovi negozi online ci teniamo a verificarne la validità. Così è successo con GShopper, che si unisce ad Edwaybuy tra gli store “emergenti”, proprio per questo abbiamo deciso di strutturare una breve guida all'acquisto, evidenziando tutte le peculiarità e come muoversi all'interno del sito.

Lo store in questione GShopper, si è messo in mostra proprio per la capacità di offrire prezzi vantaggiosi con spedizione da magazzini europei, il che consente di ricevere il prodotto acquistato in maniera molto veloce. Come acquistare su GShopper? Quali sono i punti di forza, termini, garanzia, spedizioni ed assistenza? Vediamolo insieme.

GShopper: affidabilità, coupon ed altre informazioni

Tra le peculiarità di GShopper, proprio come accennato, troviamo la grossa disponibilità di prodotti sul territorio europeo, pur mantenendo un prezzo basso. Ciò consente agli utenti di risparmiare (e non poco) sull'acquisto di smartphone top di gamma e non solo, mantenendo comunque la rapidità dei prodotti spediti da Europa. Prezzi che si fanno ancor più bassi.

Magazzini e spedizioni disponibili

Come gran parte degli store che coprono spedizioni in più di una nazione, anche GShopper vanta diverse sedi. Tuttavia, la corsia preferenziale che tendiamo ad indicarvi è quella del magazzino spagnolo. Tale scelta, infatti, vi consentirà di ricevere prodotti in tempi rapidissimi, fino ad un massimo di 7 giorni, sfruttando la logistica Amazon.

Chiaramente, trattandosi di spedizioni effettuate all'interno della comunità europea, non avrete alcun tipo di rischio in termini di dazi doganali. Precisiamo comunque che i 7 giorni lavorativi sono da considerarsi dall'evasione dell'ordine, ovvero da quando il prodotto sarà effettivamente spedito.

GShopper: come seguire il tracking

Dopo aver acquistato il prodotto lo store vi fornirà il relativo tracking che varierà a seconda del vettore scelto per la consegna. Per controllare lo stato d'avanzamento del collo potrete collegarvi direttamente sul portale del vettore: nel caso in cui si tratti di BRT, ad esempio, potrete seguire il pacco sul portale di BRT.

Ad oggi, però, sono presenti diversi modi alternativi e più smart per seguire il tracking, come il sempre più utilizzato TrackBot di Telegram che vi riporterà a mo' di notifiche gli spostamenti del collo, oppure l'app 17track, disponibile per iOS ed Android ed in grado di leggere ogni tipo di tracking.

Metodi di pagamento consigliati

Sono molteplici i circuiti selezionati dallo store che vi permetteranno di ultimare il procedimento di pagamento. Troverete infatti Visa, Mastercard, American Express, AliPay e PayPal.

Come in ogni situazione, il nostro consiglio è molto chiaro: utilizzare PayPal. Sfruttando questo metodo di pagamento, infatti, avrete una copertura completa nei casi di DOA (Dead on Arrival) e di problemi lungo il tragitto.

GShopper: come funziona la garanzia e tempi di reso

Come per ogni store, anche la politica di resi e rimborsi di GShopper è un argomento molto cavilloso. Per quanto riguarda le restituzioni, queste potranno avvenire entro 14 giorni nel caso in cui il prodotto non abbia qualità conforme a quella indicata.

Come fare per restituire un articolo acquistato da GShopper? Nel caso in cui si desideri restituire un articolo sarà necessario contattare l'assistenza dello store che vi guiderà passo per passo alla restituzione: l'articolo dovrà essere riposto nella sua confezione originale, completo di accessori.

Il rimborso in denaro sarà emesso entro 7 giorni lavorativi dalla conferma della ricezione del prodotto restituito. Lo store consiglia, comunque, di procedere il prima possibile alla restituzione dell'articolo (possibilmente entro la prima settimana) per evitare lungaggini nel processo. Il rimborso in questione arriverà a destinazione dopo circa 7 giorni, ma potrebbe impiegarci di più. Se non hai ricevuto il rimborso entro 10 giorni lavorativi ti consigliamo di contattare il servizio clienti support@gshopper.com.

